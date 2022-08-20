Giriş Tarihi: 20.08.2022 22:19
Güncelleme Tarihi: 20.08.2022
22:31
Son dakika: Beşiktaş, Bayern Münih'in genç yıldızını transfer ediyor! Yeni stoper İtalya'dan geliyor...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta sahaya ve stopere 2 takviye daha yapmak istiyor. Everton'dan İngiliz yıldızı Dele Alli transferinde sona yaklaşan Siyah-beyazlılar, Bayern Münih'in genç yıldızını da kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Öte yandan İtalyan basınında çıkan haberlerde Beşiktaş, aradığı stoperi İtalya'da buldu.