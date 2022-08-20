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Haberler Galeri Son dakika: Beşiktaş, Bayern Münih'in genç yıldızını transfer ediyor! Yeni stoper İtalya'dan geliyor...
Giriş Tarihi: 20.08.2022 22:19 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022 22:31

Son dakika: Beşiktaş, Bayern Münih'in genç yıldızını transfer ediyor! Yeni stoper İtalya'dan geliyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta sahaya ve stopere 2 takviye daha yapmak istiyor. Everton'dan İngiliz yıldızı Dele Alli transferinde sona yaklaşan Siyah-beyazlılar, Bayern Münih'in genç yıldızını da kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Öte yandan İtalyan basınında çıkan haberlerde Beşiktaş, aradığı stoperi İtalya'da buldu.

Son dakika: Beşiktaş, Bayern Münih’in genç yıldızını transfer ediyor! Yeni stoper İtalya’dan geliyor...

Son dakika haberi... Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kadrosuna orta saha takviyesi yapmak isteyen siyah beyazlıların gündemine sürpriz bir isim geldi.

Son dakika: Beşiktaş, Bayern Münih’in genç yıldızını transfer ediyor! Yeni stoper İtalya’dan geliyor...

BEŞİKTAŞ EYÜP AYDIN İÇİN HAREKETE GEÇTİ!

Siyah beyazlılar, Alman devi Bayern Münih'te forma giyen 18 yaşındaki orta saha Eyüp Aydın için harekete geçti.

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Son dakika: Beşiktaş, Bayern Münih’in genç yıldızını transfer ediyor! Yeni stoper İtalya’dan geliyor...

Sky Sports Almanya muhabiri Florian Plettenberg'in verdiği bilgiye göre; Beşiktaş, Bayern Münih'in ikinci takımında forma giyen genç yıldızı kadrosuna katmak istiyor.

Son dakika: Beşiktaş, Bayern Münih’in genç yıldızını transfer ediyor! Yeni stoper İtalya’dan geliyor...

Haberde, 18 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 2023 yılında sona ereceği ve iki taraf arasında henüz net bir kararın alınmadığı kaydedildi.

Son dakika: Beşiktaş, Bayern Münih’in genç yıldızını transfer ediyor! Yeni stoper İtalya’dan geliyor...

Siyah-beyazlıların da bu durumu fırsat bilerek genç orta saha oyuncusu Eyüp Aydın'ı transfer etmek istediği ifade edildi.

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