Giriş Tarihi: 02.06.2022 21:14
Güncelleme Tarihi: 02.06.2022
21:28
Son dakika: Beşiktaş eski yıldızını geri getiriyor! Trabzonspor'dan ayrılıyor, Beşiktaş devreye girdi...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'de kötü bir sezonu geride bırakan ve Avrupa kupalarına da katılım hakkı kazanamayn Beşiktaş'ta transfer arayışları sürüyor. Hücum hattında birçok oyuncusunun sözleşmesi biten Siyah-beyazlıların eski yıldızı takıma geri dönüyor. Ayrıca Beşiktaş, Trabzonspor'un yıldızı futbolcusu için de devreye girdiği belirtildi.