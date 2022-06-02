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Haberler Galeri Son dakika: Beşiktaş eski yıldızını geri getiriyor! Trabzonspor'dan ayrılıyor, Beşiktaş devreye girdi...
Giriş Tarihi: 02.06.2022 21:14 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 21:28

Son dakika: Beşiktaş eski yıldızını geri getiriyor! Trabzonspor'dan ayrılıyor, Beşiktaş devreye girdi...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'de kötü bir sezonu geride bırakan ve Avrupa kupalarına da katılım hakkı kazanamayn Beşiktaş'ta transfer arayışları sürüyor. Hücum hattında birçok oyuncusunun sözleşmesi biten Siyah-beyazlıların eski yıldızı takıma geri dönüyor. Ayrıca Beşiktaş, Trabzonspor'un yıldızı futbolcusu için de devreye girdiği belirtildi.

Son dakika: Beşiktaş eski yıldızını geri getiriyor! Trabzonspor’dan ayrılıyor, Beşiktaş devreye girdi...

Son dakika haberi... Süper Lig'de kötü bir sezon geçirdikten sonra transfer arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta eski yıldız takıma geri dönüyor. Siyah-beyazlılar, Trabzonspor'un yıldızı futbolcusu için de devreye girdi.

Son dakika: Beşiktaş eski yıldızını geri getiriyor! Trabzonspor’dan ayrılıyor, Beşiktaş devreye girdi...

Beşiktaş'ta sözleşmesi biten 3 forvet olan Michy Batshuayi, Cyle Larin ve Güven Yalçın resmi olarak takımdan ayrıldı. Batshuayi ve Larin'i gelecek sezon için kadroda düşünmeyen Siyah-beyazlılar, Güven Yalçın ile de anlaşma sağlayamadı.

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Son dakika: Beşiktaş eski yıldızını geri getiriyor! Trabzonspor’dan ayrılıyor, Beşiktaş devreye girdi...

GÜVEN YALÇIN DA TAKIMDAN AYRILIYOR!

Beşiktaş Güven Yalçın ile yol ayrımına geldi. Siyah beyazlılar, sözleşmesi sona eren 23 yaşındaki oyuncu ile anlaşmaya varamadı.

Son dakika: Beşiktaş eski yıldızını geri getiriyor! Trabzonspor’dan ayrılıyor, Beşiktaş devreye girdi...

Güven Yalçın'ın talep ettiği yıllık ücret ile siyah-beyazlıların teklifi arasındaki fark görüşmeleri durma noktasına getirdi.

Son dakika: Beşiktaş eski yıldızını geri getiriyor! Trabzonspor’dan ayrılıyor, Beşiktaş devreye girdi...

Yeni bir gelişme yaşanmaması halinde Güven Yalçın kariyerine farklı bir takımda devam edecek. 23 yaşındaki forveti, Süper Lig'in güçlü ekipleri de yakından takip ediyor.

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