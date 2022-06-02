Beşiktaş'ta sözleşmesi biten 3 forvet olan Michy Batshuayi, Cyle Larin ve Güven Yalçın resmi olarak takımdan ayrıldı. Batshuayi ve Larin'i gelecek sezon için kadroda düşünmeyen Siyah-beyazlılar, Güven Yalçın ile de anlaşma sağlayamadı.