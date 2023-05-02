Giriş Tarihi: 02.05.2023 07:09
Güncelleme Tarihi: 02.05.2023
07:09
SON DAKİKA: Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası olay yaratacak sözler! "Amacı Galatasaray'a küfrederek..."
Son dakika haberi... Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş derbide Galatasaray'ı 3-1 yenerek şampiyonluk yarışını iyice karıştırdı. Sabah Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorularını yanıtladı. Usta isim, şampiyonluk yarışı, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus, Beşiktaş yöneticisi Serhan Çetinsaya ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...