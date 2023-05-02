SON DAKİKA: Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası olay yaratacak sözler! "Amacı Galatasaray'a küfrederek..."

- Önemli bir hafta geride kaldı. Beşiktaş'ın Galatasaray'ı yenmesiyle zirvede taşlar yerinden oynadı. Kalan haftalarda ne olur?



"Şenol Güneş ile çıkışa geçen Beşiktaş, sadece bir derbi kazandı. Yönetimin 'Şampiyonluk yarışında biz de varız' sözüne katılmıyorum. Çünkü Beşiktaş'ın önünde hem F.Bahçe hem de G.Saray var. Eğer G.Saray, 1-0 öne geçtikten sonra oyun formatını önde baskı yapmaktan çıkarıp alan savunmasına çekseydi, kaybetmezdi.