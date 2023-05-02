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Haberler Galeri SON DAKİKA: Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası olay yaratacak sözler! "Amacı Galatasaray'a küfrederek..."
Giriş Tarihi: 02.05.2023 07:09 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 07:09

SON DAKİKA: Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası olay yaratacak sözler! "Amacı Galatasaray'a küfrederek..."

Son dakika haberi... Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş derbide Galatasaray'ı 3-1 yenerek şampiyonluk yarışını iyice karıştırdı. Sabah Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorularını yanıtladı. Usta isim, şampiyonluk yarışı, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus, Beşiktaş yöneticisi Serhan Çetinsaya ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası olay yaratacak sözler! Amacı Galatasaray’a küfrederek...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş derbide Galatasaray'ı 3-1 yenerek şampiyonluk yarışını iyice karıştırdı. Sabah Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorularını yanıtladı. Usta isim, şampiyonluk yarışı, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus, Beşiktaş yöneticisi Serhan Çetinsaya ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası olay yaratacak sözler! Amacı Galatasaray’a küfrederek...

- Önemli bir hafta geride kaldı. Beşiktaş'ın Galatasaray'ı yenmesiyle zirvede taşlar yerinden oynadı. Kalan haftalarda ne olur?

"Şenol Güneş ile çıkışa geçen Beşiktaş, sadece bir derbi kazandı. Yönetimin 'Şampiyonluk yarışında biz de varız' sözüne katılmıyorum. Çünkü Beşiktaş'ın önünde hem F.Bahçe hem de G.Saray var. Eğer G.Saray, 1-0 öne geçtikten sonra oyun formatını önde baskı yapmaktan çıkarıp alan savunmasına çekseydi, kaybetmezdi.

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SON DAKİKA: Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası olay yaratacak sözler! Amacı Galatasaray’a küfrederek...

Ayrıca Muslera, alternatifsiz olduğu için disiplinsiz davranmaya devam ediyor. Yaşadığı parasal kayıp kafasını karıştırmış. Okan hoca, Karagümrük maçındaki hatasından sonra Muslera'yı uyardıysa ve Uruguaylı bildiğini okuyorsa, bu otoritesizliktir. G.Saray'ın önünde, F.Bahçe maçına kadar 4'te 4 yapabilecek bir seri var. Ligin ilk yarısında bu 4 takımı yenmişlerdi. Beşiktaş kazanıp sıralamayı kovalayacaktır. Ama şampiyonluk şansı çok az."

SON DAKİKA: Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası olay yaratacak sözler! Amacı Galatasaray’a küfrederek...

"OKAN BURUK KENDİYLE YÜZLEŞMELİ"
- G.Saray'da hezimetin faturası Okan Buruk'a çıkartıldı. Buruk kendini ve bu takımı nasıl toparlar?

"Okan Buruk formsuz. Alanyaspor maçından sonra bence zihninden Gomis olayını atamadı ve bazı oyuncuların kötü oynamasını görmesine rağmen müdahale etmekte hep geç kaldı. Ya isimlerin büyüklüğünden etkilendi ya da oyunu okuyamadı. Konya'da 1-0 öne geçti, kaybetti. Karagümrük maçında 1-0 öne geçti, beraberliği zor kurtardı.

SON DAKİKA: Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası olay yaratacak sözler! Amacı Galatasaray’a küfrederek...

Beşiktaş maçında İcardi ile golü buldu ama farklı kaybetti. Oyuncuları motive etmekten çok Okan hoca kendisiyle yüzleşmeli, 'Nerede hata yapıyorum' demeli ve fizik gücü yetersiz oyunculardan sürekli ön alan baskısını beklememeli. Futbolu bazen hücum ederek, bazen de akıllı savunma yaparak oynarsınız. Guardiola şöyle der; "Bir maçı kazanmak için önce gol yememek gerekir."

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