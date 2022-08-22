Giriş Tarihi: 22.08.2022 07:00
Güncelleme Tarihi: 22.08.2022
07:00
Son dakika Beşiktaş haberi: Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Ömer Üründül, Ali Gültiken ve Fatih Doğan da zorlu karşılaşmayı detaylıca değerlendiren bir yazı kaleme aldı. Usta isimler birçok konuya değinirken, Ahmet Çakar hakem Arda Kardeşler ile ilgili gündeme oturacak ifadeler kullandı. İşte tüm detaylar...