70'ten sonra da durgunluk dönemine girdi. Bilhassa öndeki forvetler çok yoruldu. Ama Valerien Ismael'den bir hamle gelmedi. Sonuçta Beşiktaş son bölümde kalesinde tehlikeler de atlattı ama yine de farkı 3'e çıkarmayı başardı. Dün de bir çok olumlu görüntü vardı. Öncelikle üç orta saha da bitmeyen bir tempo ile 90 dakika koştular. Salih mükemmele yakın bir performans sergiledi.