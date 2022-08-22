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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberi: Ahmet Çakar'dan flaş Beşiktaş-Karagümrük maçı sözleri! "Hakem Arda Kardeşler..."
Giriş Tarihi: 22.08.2022 07:00 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022 07:00

Son dakika Beşiktaş haberi: Ahmet Çakar'dan flaş Beşiktaş-Karagümrük maçı sözleri! "Hakem Arda Kardeşler..."

Son dakika Beşiktaş haberi: Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Ömer Üründül, Ali Gültiken ve Fatih Doğan da zorlu karşılaşmayı detaylıca değerlendiren bir yazı kaleme aldı. Usta isimler birçok konuya değinirken, Ahmet Çakar hakem Arda Kardeşler ile ilgili gündeme oturacak ifadeler kullandı. İşte tüm detaylar...

SPOR SERVİSİ
Son dakika Beşiktaş haberi: Ahmet Çakar’dan flaş Beşiktaş-Karagümrük maçı sözleri! Hakem Arda Kardeşler...

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Ahmet Çakar’dan flaş Beşiktaş-Karagümrük maçı sözleri! Hakem Arda Kardeşler...

SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Ömer Üründül, Ali Gültiken ve Fatih Doğan da zorlu karşılaşmayı detaylıca değerlendiren bir yazı kaleme aldı.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Ahmet Çakar’dan flaş Beşiktaş-Karagümrük maçı sözleri! Hakem Arda Kardeşler...

Usta isimler birçok konuya değinirken, Ahmet Çakar hakem Arda Kardeşler ile ilgili gündeme oturacak ifadeler kullandı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş haberi: Ahmet Çakar’dan flaş Beşiktaş-Karagümrük maçı sözleri! Hakem Arda Kardeşler...

ÖMER ÜRÜNDÜL: MUHTEŞEM İLK YARI

Beşiktaş dün gece çok etkileyici bir ilk yarı sergiledi. Yardımlaşmalı takım presi, yüksek tempo, dikine ataklar... Ve de pozisyon zenginliği... Direğe takılanlar, kaçanlar ve de iki gol... Hücum girişimlerinin odak noktası müthiş sprintleri ve adam eksiltmeleri ile N'Koudou idi... İkinci devre de Beşiktaş yine oyuna aynı hırs ve baskı ile başladı. Üçüncü golü de buldu.

Son dakika Beşiktaş haberi: Ahmet Çakar’dan flaş Beşiktaş-Karagümrük maçı sözleri! Hakem Arda Kardeşler...

70'ten sonra da durgunluk dönemine girdi. Bilhassa öndeki forvetler çok yoruldu. Ama Valerien Ismael'den bir hamle gelmedi. Sonuçta Beşiktaş son bölümde kalesinde tehlikeler de atlattı ama yine de farkı 3'e çıkarmayı başardı. Dün de bir çok olumlu görüntü vardı. Öncelikle üç orta saha da bitmeyen bir tempo ile 90 dakika koştular. Salih mükemmele yakın bir performans sergiledi.

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