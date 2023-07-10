Giriş Tarihi: 10.07.2023 09:41
Güncelleme Tarihi: 10.07.2023
09:42
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş bomba transfer hamlesi! Şenol Güneş'in yeni prensi olacak...
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'ta transfere yoğun mesai harcanıyor. Şenol Güneş'in istekleri doğrultusunda harekete geçen yönetim, deneyimli hocanın çok istediği oyuncular için kesenin ağzını açtı. Beşiktaş, İngiltere'de forma giyen yıldız oyuncu için yeni bir teklif yaparak transferde öne geçti. İşte flaş transfer hamlesinin detayları...