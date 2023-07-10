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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş bomba transfer hamlesi! Şenol Güneş'in yeni prensi olacak...
Giriş Tarihi: 10.07.2023 09:41 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 09:42

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş bomba transfer hamlesi! Şenol Güneş'in yeni prensi olacak...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'ta transfere yoğun mesai harcanıyor. Şenol Güneş'in istekleri doğrultusunda harekete geçen yönetim, deneyimli hocanın çok istediği oyuncular için kesenin ağzını açtı. Beşiktaş, İngiltere'de forma giyen yıldız oyuncu için yeni bir teklif yaparak transferde öne geçti. İşte flaş transfer hamlesinin detayları...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş bomba transfer hamlesi! Şenol Güneş’in yeni prensi olacak...

Spor Toto Süper Lig'inde geride bıraktığımız sezonu 3. sırada bitiren Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına başlayan ve nokta atışı hamleler yapmak istiyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş bomba transfer hamlesi! Şenol Güneş’in yeni prensi olacak...

UEFA Konferans Ligi'ne katılmak için 2.ön elemede mücadele olan Kartal, kadrosunu güçlendirmek için transferde yoğun bir mesai harcıyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş bomba transfer hamlesi! Şenol Güneş’in yeni prensi olacak...

TRANSFERLER İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Transferde yavaş giden ve nokta atışı yapmak isteyen Şenol Güneş, istediği oyuncuları yönetime iletti. Kesenin ağzını açan Beşiktaş yönetimi, transfer görüşmelerine başladı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş bomba transfer hamlesi! Şenol Güneş’in yeni prensi olacak...

Savunmaya, orta sahaya ve hücum hattına transfer yapmak istediklerini belirten deneyimli hoca, basın açıklamasında transferlerin sinyalini vermişti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş bomba transfer hamlesi! Şenol Güneş’in yeni prensi olacak...

BEŞİKTAŞ, ZAYNUTDINOV'U BİTİRDİ

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kariyerinde birçok mevkide oynayan ve dikkat çeken Kazak orta saha oyuncusu Bakhtiyor Zaynutdinov ile anlaşmaya vardı.

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