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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’ta Cristiano Ronaldo çılgınlığı! Yıldız isim Fernando Santos sonrası ateşi yaktı...
Giriş Tarihi: 07.01.2024 20:06 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 20:09

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’ta Cristiano Ronaldo çılgınlığı! Yıldız isim Fernando Santos sonrası ateşi yaktı...

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de bu sezon dördüncü teknik direktörüyle çalışmaya hazırlanan Beşiktaş, Rıza Çalımbay sonrası Fernando Santos'un takımın başına geçtiğini açıkladı. Uzun süren teknik direktör arayışlarının ardından sürpriz bir şekilde Santos'u açıklayan siyah-beyazlı ekip, taraftarda da büyük heyecan yarattı. Fernando Santos'un resmen açıklanmasının ardından Beşiktaş'ta sürpriz bir şekilde Cristiano Ronaldo çılgınlığı yaşanmaya başladı. Yıldız isim, sosyal medyada yaptığı yorum sonrası taraftarları da harekete geçirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’ta Cristiano Ronaldo çılgınlığı! Yıldız isim Fernando Santos sonrası ateşi yaktı...

Son dakika haberleri… Süper Lig'de sezona Şenol Güneş ile başlayan Beşiktaş, üst üste gelen kötü sonuçların ardından deneyimli teknik direktörle yollarını ayırmıştı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’ta Cristiano Ronaldo çılgınlığı! Yıldız isim Fernando Santos sonrası ateşi yaktı...

Şenol Güneş'in ardından Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay ile çalışan Kara Kartal, iki isimde de aradığını bulamadı.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’ta Cristiano Ronaldo çılgınlığı! Yıldız isim Fernando Santos sonrası ateşi yaktı...

Rıza Çalımbay'ın da görevine son verilmesinin ardından Süper Lig'de iki maça Serdar Topraktepe yönetiminde çıkan siyah-beyazlılar, yeni teknik direktörünü duyurdu.

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’ta Cristiano Ronaldo çılgınlığı! Yıldız isim Fernando Santos sonrası ateşi yaktı...

Bu süreçte Bruno Genesio, Van Bronckhorst ve Mircea Lucescu gibi isimler Beşiktaş ile anıldı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’ta Cristiano Ronaldo çılgınlığı! Yıldız isim Fernando Santos sonrası ateşi yaktı...

Beşiktaş yönetimi ise büyük bir sürprize imza atarak takımın başına Portekizli efsane isim Fernando Santos'u getirdi.

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