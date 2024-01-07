Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’ta Cristiano Ronaldo çılgınlığı! Yıldız isim Fernando Santos sonrası ateşi yaktı...

Giriş Tarihi: 07.01.2024 20:06
Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
20:09
Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de bu sezon dördüncü teknik direktörüyle çalışmaya hazırlanan Beşiktaş, Rıza Çalımbay sonrası Fernando Santos'un takımın başına geçtiğini açıkladı. Uzun süren teknik direktör arayışlarının ardından sürpriz bir şekilde Santos'u açıklayan siyah-beyazlı ekip, taraftarda da büyük heyecan yarattı. Fernando Santos'un resmen açıklanmasının ardından Beşiktaş'ta sürpriz bir şekilde Cristiano Ronaldo çılgınlığı yaşanmaya başladı. Yıldız isim, sosyal medyada yaptığı yorum sonrası taraftarları da harekete geçirdi. İşte son dakika haberinin detayları…