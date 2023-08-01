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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'tan 3 transfer birden geliyor! 10 numara ve sağ kanat...
Giriş Tarihi: 01.08.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 09:22

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'tan 3 transfer birden geliyor! 10 numara ve sağ kanat...

Son dakika Beşiktaş haberi: Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Ante Rebic, Daniel Amartey ve Jean Onana transferi sonrası 3 yıldız transferi daha yapmak istiyor. Konferans Ligi'ne katılma mücadelesi veren Kartal, Şenol Güneş'in istekleri doğrultusunda listedeki 3 oyuncu için harekete geçti. İşte Beşikaş'ta gündeme gelen 3 yıldız oyuncu...

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’tan 3 transfer birden geliyor! 10 numara ve sağ kanat...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona iddialı ve güçlü bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor.

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’tan 3 transfer birden geliyor! 10 numara ve sağ kanat...

Bu sezon transferd yavaş ilerleyen Kartal, Ante Rebic, Jean Onana ve Daniel Amartey hamlelerini yaparak kadrosunu güçlendirmeye başladı.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’tan 3 transfer birden geliyor! 10 numara ve sağ kanat...

UEFA Konferans Ligi'nde 2. ön eleme maçında Tirana'yı 3-1 mağlup eden siyah-beyazlı takım bu hafta rövanş maçına çıkacak.

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’tan 3 transfer birden geliyor! 10 numara ve sağ kanat...

Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre yavaş adımlar atan Beşiktaş, transferde nokta atışı yapmak istiyor. Bu doğrultuda ilerleyen yönetim, Şenol Güneş'in istekleri doğrultusunda 3 oyuncu için harekete geçti.

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’tan 3 transfer birden geliyor! 10 numara ve sağ kanat...

BEŞİKTAŞ'A YENİ SAĞ KANAT

Sol kanada Milan'da forma giyen Hırvat yıldız Ante Rebic transferini yapan Beşiktaş, sağ kanat için de gaza bastı ve aradığı yıldızı Almanya'da buldu.

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