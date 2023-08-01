Giriş Tarihi: 01.08.2023 09:20
Güncelleme Tarihi: 01.08.2023
09:22
Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'tan 3 transfer birden geliyor! 10 numara ve sağ kanat...
Son dakika Beşiktaş haberi: Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Ante Rebic, Daniel Amartey ve Jean Onana transferi sonrası 3 yıldız transferi daha yapmak istiyor. Konferans Ligi'ne katılma mücadelesi veren Kartal, Şenol Güneş'in istekleri doğrultusunda listedeki 3 oyuncu için harekete geçti. İşte Beşikaş'ta gündeme gelen 3 yıldız oyuncu...