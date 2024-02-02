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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'tan flaş transfer girişimi! Premier Lig yıldızı geliyor...
Giriş Tarihi: 02.02.2024 13:27 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 13:27

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'tan flaş transfer girişimi! Premier Lig yıldızı geliyor...

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Fernando Santos sonrası yeni transferlerini yapmak isteyen siyah-beyazlı takım, rotasını yeniden Premier Lig'e çevirdi. Beşiktaş yönetimi, Santos'un da onayıyla birlikte o yıldız için temasa geçti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’tan flaş transfer girişimi! Premier Lig yıldızı geliyor...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’tan flaş transfer girişimi! Premier Lig yıldızı geliyor...

Ara transfer döneminde sadece Jonas Svensson'u transfer eden Beşiktaş yönetimi, Fernando Santos'un ilettiği listedeki oyuncular için harekete geçti. İşte Beşiktaş'ın gündemine aldığı o yıldız...

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Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’tan flaş transfer girişimi! Premier Lig yıldızı geliyor...

ANTE REBIC, RESTİ ÇEKTİ

Beşiktaş, sezon başında transfer edilen bir isimle daha yollarını ayırmak için kolları sıvadı. Siyah-Beyazlı yönetim, yıllık garanti ücreti 2.5 milyon euro olan Rebic'in 2025'te bitecek sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmek istiyor.

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’tan flaş transfer girişimi! Premier Lig yıldızı geliyor...

Sezon başında Milan'dan bedelsiz transfer edilen 30 yaşındaki kanat oyuncusu ise ayrılığa olumlu bakmıyor. Beklentileri karşılıksız bırakan Rebic'in düzenli oynayamamaktan şikayetçi olduğu aktarıldı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’tan flaş transfer girişimi! Premier Lig yıldızı geliyor...

JOE WORRAL OLMADI

Ayrıca Nottingham Forest'ın kaptanı Joe Worral için nabız yoklayan Beşiktaş, 5 milyon Euro bonservis talebiyle karşılaşınca geri adım attı.

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