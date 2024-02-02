Giriş Tarihi: 02.02.2024 13:27
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
13:27
Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'tan flaş transfer girişimi! Premier Lig yıldızı geliyor...
Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Fernando Santos sonrası yeni transferlerini yapmak isteyen siyah-beyazlı takım, rotasını yeniden Premier Lig'e çevirdi. Beşiktaş yönetimi, Santos'un da onayıyla birlikte o yıldız için temasa geçti. İşte son dakika haberinin detayları...