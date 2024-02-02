Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’tan flaş transfer girişimi! Premier Lig yıldızı geliyor...

ANTE REBIC, RESTİ ÇEKTİ

Beşiktaş, sezon başında transfer edilen bir isimle daha yollarını ayırmak için kolları sıvadı. Siyah-Beyazlı yönetim, yıllık garanti ücreti 2.5 milyon euro olan Rebic'in 2025'te bitecek sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmek istiyor.