Giriş Tarihi: 08.08.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
11:31
Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'tan flaş transfer hamleleri! Van Bronckhorst 2 yıldız oyuncu için onay verdi...
Son dakika Beşiktaş haberi: Yeni sezona 5-0'lık Galatasaray galibiyetiyle başlayan ve Süper Kupa'yı müzesine götüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Giovanni Van Bronckhorst ile lige şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen siyah-beyazlı takım, bu sezon flaş transferlere imza atarken, eksik bölgeler için de görüşmeler devam ediyor. İşte Beşiktaş'ın gündemine gelen yeni yıldız oyuncular...