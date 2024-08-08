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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'tan flaş transfer hamleleri! Van Bronckhorst 2 yıldız oyuncu için onay verdi...
Giriş Tarihi: 08.08.2024 11:30 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 11:31

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'tan flaş transfer hamleleri! Van Bronckhorst 2 yıldız oyuncu için onay verdi...

Son dakika Beşiktaş haberi: Yeni sezona 5-0'lık Galatasaray galibiyetiyle başlayan ve Süper Kupa'yı müzesine götüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Giovanni Van Bronckhorst ile lige şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen siyah-beyazlı takım, bu sezon flaş transferlere imza atarken, eksik bölgeler için de görüşmeler devam ediyor. İşte Beşiktaş'ın gündemine gelen yeni yıldız oyuncular...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’tan flaş transfer hamleleri! Van Bronckhorst 2 yıldız oyuncu için onay verdi...

Süper Lig öncesi yeni sezona müthiş bir başlangıç yapan Beşiktaş'tal flaş gelişmeler yaşanıyor. Süper Kupa'yı müzesine götüren ve güçlü bir kadro kurmak isteyen Kartal'a 2 yıldız oyuncu önerildi. İşte o isimler...

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’tan flaş transfer hamleleri! Van Bronckhorst 2 yıldız oyuncu için onay verdi...

Geçtiğimiz sezonda zirveden uzak kalan ancak Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Siyah-beyazlı takım, Süper Kupa'da ezeli rakibi Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’tan flaş transfer hamleleri! Van Bronckhorst 2 yıldız oyuncu için onay verdi...

Siyah-Beyazlılar'da yeni transferlerden Ciro Immobile 2, Rafa Silva ise 1 gol ve 1 asistlik performansıyla yıldızlaştı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’tan flaş transfer hamleleri! Van Bronckhorst 2 yıldız oyuncu için onay verdi...

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BELLİ OLDU

Bu sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi pla-yoff turundaki rakibi FK Partizan (SRB) / FC Lugano (SUI) eşleşmesi galibi oldu.

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’tan flaş transfer hamleleri! Van Bronckhorst 2 yıldız oyuncu için onay verdi...

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen yönetim ve teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst, transferde nokta atışları yapmak istiyor.

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