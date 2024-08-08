Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’tan flaş transfer hamleleri! Van Bronckhorst 2 yıldız oyuncu için onay verdi...

Süper Lig öncesi yeni sezona müthiş bir başlangıç yapan Beşiktaş'tal flaş gelişmeler yaşanıyor. Süper Kupa'yı müzesine götüren ve güçlü bir kadro kurmak isteyen Kartal'a 2 yıldız oyuncu önerildi. İşte o isimler...