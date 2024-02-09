Giriş Tarihi: 09.02.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
17:28
Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'tan transferin son gününde 3 bomba birden! Santos istedi, yönetim aldı: Lisansları çıkarıldı
Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ara transfer döneminin son gününde yoğun şekilde mesai harcayan Siyah-Beyazlı yönetim, 3 transferi birden bitirdi. Hasan Arat yönetimi, Fernando Santos'un da istediği yıldızlarla anlaşmaya vardı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...