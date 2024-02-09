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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'tan transferin son gününde 3 bomba birden! Santos istedi, yönetim aldı: Lisansları çıkarıldı
Giriş Tarihi: 09.02.2024 16:02 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 17:28

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'tan transferin son gününde 3 bomba birden! Santos istedi, yönetim aldı: Lisansları çıkarıldı

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ara transfer döneminin son gününde yoğun şekilde mesai harcayan Siyah-Beyazlı yönetim, 3 transferi birden bitirdi. Hasan Arat yönetimi, Fernando Santos'un da istediği yıldızlarla anlaşmaya vardı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’tan transferin son gününde 3 bomba birden! Santos istedi, yönetim aldı: Lisansları çıkarıldı

Ara transfer döneminin son gününde Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri geliyor.. Yoğun şekilde mesai harcayan Siyah-Beyazlı yönetim, 3 transferi birden bitirerek adeta taraftarlarına sürpriz yaptı. Hasan Arat yönetimi, Fernando Santos'un da istediği yıldızlarla anlaşmaya vardı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’tan transferin son gününde 3 bomba birden! Santos istedi, yönetim aldı: Lisansları çıkarıldı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırmıştı.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’tan transferin son gününde 3 bomba birden! Santos istedi, yönetim aldı: Lisansları çıkarıldı

KARTAL'A 5.8 MİLYON EURO'LUK SICAK PARA!

Siyah-Beyazlılar geçtiğimiz gün Arçelik ile 3 yıllık forma sırt sponsorluğu için anlaşma sağlandığını duyurmuş ve bu anlaşma karşılığında yaklaşık 5.8 milyon Euro'yu kasasına koymuştu.

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’tan transferin son gününde 3 bomba birden! Santos istedi, yönetim aldı: Lisansları çıkarıldı

Ara transfer döneminde Jonas Svensson ve Joe Worrall'ı kadrosuna katan Beşiktaş, bugün 3 transferi birden bitirerek taraftarına adeta sürpriz yaptı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’tan transferin son gününde 3 bomba birden! Santos istedi, yönetim aldı: Lisansları çıkarıldı

TRABZONSPOR İSTEDİ, BEŞİKTAŞ ALDI

Siyah-Beyazlılar, Trabzonspor'un da istediği Arnavut yıldız Ernest Muci'yi transfer ettiğini resmen açıkladı.

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