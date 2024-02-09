Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’tan transferin son gününde 3 bomba birden! Santos istedi, yönetim aldı: Lisansları çıkarıldı

KARTAL'A 5.8 MİLYON EURO'LUK SICAK PARA!

Siyah-Beyazlılar geçtiğimiz gün Arçelik ile 3 yıllık forma sırt sponsorluğu için anlaşma sağlandığını duyurmuş ve bu anlaşma karşılığında yaklaşık 5.8 milyon Euro'yu kasasına koymuştu.