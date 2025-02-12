Giriş Tarihi: 12.02.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
12:02
Son dakika Beşiktaş haberi: Elan Ricardo için flaş itiraf! Reddettiği İngiliz kulübünü eski hocası açıkladı…
Beşiktaş, ara transfer döneminde CD La Equidad takımından 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Elan Ricardo'yu kadrosuna kattı. CD La Equidad Teknik Direktörü Alexis Garcia, siyah-beyazlılara transfer olan eski futbolcusu Elan Ricardo'nun özelliklerini anlattı. Garcia, ayrıca genç oyuncunun İngiliz takımının teklifini de reddettiğini söyledi. İşte Elan Ricardo hakkındaki flaş gerçekler…