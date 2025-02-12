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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberi: Elan Ricardo için flaş itiraf! Reddettiği İngiliz kulübünü eski hocası açıkladı…
Giriş Tarihi: 12.02.2025 11:46 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 12:02

Son dakika Beşiktaş haberi: Elan Ricardo için flaş itiraf! Reddettiği İngiliz kulübünü eski hocası açıkladı…

Beşiktaş, ara transfer döneminde CD La Equidad takımından 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Elan Ricardo'yu kadrosuna kattı. CD La Equidad Teknik Direktörü Alexis Garcia, siyah-beyazlılara transfer olan eski futbolcusu Elan Ricardo'nun özelliklerini anlattı. Garcia, ayrıca genç oyuncunun İngiliz takımının teklifini de reddettiğini söyledi. İşte Elan Ricardo hakkındaki flaş gerçekler…

İHA
Son dakika Beşiktaş haberi: Elan Ricardo için flaş itiraf! Reddettiği İngiliz kulübünü eski hocası açıkladı…

Beşiktaş, geçtiğimiz gün İstanbul'a getirdiği 20 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo ile resmi sözleşme imzaladı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Elan Ricardo için flaş itiraf! Reddettiği İngiliz kulübünü eski hocası açıkladı…

Ricardo, dün sabah sağlık kontrollerinden geçti. Genç oyuncu, daha sonra takımla bir araya geldi.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Elan Ricardo için flaş itiraf! Reddettiği İngiliz kulübünü eski hocası açıkladı…

Elan Ricardo, siyah-beyazlı takımda 77 numaralı formayı giyecek.

Son dakika Beşiktaş haberi: Elan Ricardo için flaş itiraf! Reddettiği İngiliz kulübünü eski hocası açıkladı…

Ricardo'nun bir önceki takımı CD La Equidad'ın teknik direktörü Alexis Garcia da eski oyuncusunun özelliklerini ve transfere dair detayları anlattı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Elan Ricardo için flaş itiraf! Reddettiği İngiliz kulübünü eski hocası açıkladı…

"HARİKA BİR TEKNİĞE SAHİP"

Ricardo'yu genç takımlardan keşfettiklerini dile getiren Garcia, "Onda harika bir futbolcu gördüm. Sadece yeteneğini anlamak ve bunu sahada göstermek için yapmamız gereken bazı şeyler vardı. Harika bir tekniğe sahip. Güçlü, uzun ve orta mesafeden şutları ise onu öne çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

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