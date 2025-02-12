Son dakika Beşiktaş haberi: Elan Ricardo için flaş itiraf! Reddettiği İngiliz kulübünü eski hocası açıkladı…

"HARİKA BİR TEKNİĞE SAHİP"

Ricardo'yu genç takımlardan keşfettiklerini dile getiren Garcia, "Onda harika bir futbolcu gördüm. Sadece yeteneğini anlamak ve bunu sahada göstermek için yapmamız gereken bazı şeyler vardı. Harika bir tekniğe sahip. Güçlü, uzun ve orta mesafeden şutları ise onu öne çıkarıyor" ifadelerini kullandı.