Burada daha üst kademelerde perdenin önünde oynayanlar var bir de esas perdenin arkasında olanlar da.... Onların isimleri hiç geçmez ama çok şey yaparlar! Hatta ismini deşifre etmeden Karagöz Hacivat oynayanlar da var. Göreceksiniz hepsi ortaya çıkacak.