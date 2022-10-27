Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael ile yollar ayrıldı. Siyah beyazlılar, boşalan teknik direktör koltuğunu ise eski hocası Şenol Güneş ile doldurdu. Usta yorumcu Erman Toroğlu ise Kartal'ın yeni hocası Şenol Güneş ile ilgili flaş gerçeği bu sözlerle açıkladı. Toroğlu ayrıca Galatasaray-Alanyaspor maçı hakemi Ali Palabıyık ile ilgili de olay ifadeler kullandı. İşte Erman Toroğlu'nun gündeme oturacak sözleri...