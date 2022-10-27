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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberi: Erman Toroğlu Şenol Güneş gerçeğini açıkladı! "Duyduğuma göre..."
Giriş Tarihi: 27.10.2022 06:58 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022 07:19

Son dakika Beşiktaş haberi: Erman Toroğlu Şenol Güneş gerçeğini açıkladı! "Duyduğuma göre..."

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael ile yollar ayrıldı. Siyah beyazlılar, boşalan teknik direktör koltuğunu ise eski hocası Şenol Güneş ile doldurdu. Usta yorumcu Erman Toroğlu ise Kartal'ın yeni hocası Şenol Güneş ile ilgili flaş gerçeği bu sözlerle açıkladı. Toroğlu ayrıca Galatasaray-Alanyaspor maçı hakemi Ali Palabıyık ile ilgili de olay ifadeler kullandı. İşte Erman Toroğlu'nun gündeme oturacak sözleri...

Son dakika Beşiktaş haberi: Erman Toroğlu Şenol Güneş gerçeğini açıkladı! Duyduğuma göre...

Spor Toto Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael ile yollar ayrıldı. Siyah beyazlılar, boşalan teknik direktör koltuğunu ise eski hocası Şenol Güneş ile doldurdu. Usta yorumcu Erman Toroğlu, Fotomaç'taki köşe yazısında ise Kartal'ın yeni hocası Şenol Güneş ile ilgili flaş gerçeği bu sözlerle açıkladı. İşte Erman Toroğlu'nun gündeme oturacak sözleri:


Son dakika Beşiktaş haberi: Erman Toroğlu Şenol Güneş gerçeğini açıkladı! Duyduğuma göre...

HAKEMLER İKİYE BÖLÜNMÜŞ

Bitmeyen senfoni mi yoksa Brezilya dizisi mi dersiniz bilmem hatta ikisini de söyleyebilirsiniz Türkiye'deki hakem işleri için... Yıllar önce başka sorunlar vardı şimdi başka sorunlar içinde hakem grubu. Çok net söylüyorum son 4-5 yıldır hakemler ikiye bölünmüş durumdalar.


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Son dakika Beşiktaş haberi: Erman Toroğlu Şenol Güneş gerçeğini açıkladı! Duyduğuma göre...

Cüneyt Çakır'ı tutanlar ile karşı tarafta olanlar... Geçtiğimiz Ferhat Gündoğdu komitesi, bu grupların Whatsapp yazışmalarını yakaladı. Hepsinin zaptını tuttu ve bunları Futbol Federasyonuna yazılı olarak gönderdi. Yani Federasyon Genel Sekreteri Kadir Kardaş'a teslim ettiler. Bunlar işleme tabi tutulmadı. O komite istifa ettirildikten sonra bileti kesilenler geri döndüler.

Son dakika Beşiktaş haberi: Erman Toroğlu Şenol Güneş gerçeğini açıkladı! Duyduğuma göre...

Burada daha üst kademelerde perdenin önünde oynayanlar var bir de esas perdenin arkasında olanlar da.... Onların isimleri hiç geçmez ama çok şey yaparlar! Hatta ismini deşifre etmeden Karagöz Hacivat oynayanlar da var. Göreceksiniz hepsi ortaya çıkacak.

Son dakika Beşiktaş haberi: Erman Toroğlu Şenol Güneş gerçeğini açıkladı! Duyduğuma göre...

Peki çıksa ne olacak? Hiçbir şey... Çünkü herkes birbirine bağlı. Birini aradan çekin, hep beraber yıkılacaklar. Ama kimse aradan çekemiyor.

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