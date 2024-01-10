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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberi: Erman Toroğlu'ndan yıldız oyuncuya şok sözler! "Bu kadar eksik olmasaydı..."
Giriş Tarihi: 10.01.2024 07:06 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 07:06

Son dakika Beşiktaş haberi: Erman Toroğlu'ndan yıldız oyuncuya şok sözler! "Bu kadar eksik olmasaydı..."

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu ve Ali Gültiken de bu karşılaşmayı detaylıca değerlendiren yazılar kaleme aldı. Usta isimler yeni teknik direktör Fernando Santos ve takımın performansına dair birçok konuya değinirken, Erman Toroğlu Beşiktaşlı oyuncu için flaş ifadeler kullandı. İşte o yazılar...

Son dakika Beşiktaş haberi: Erman Toroğlu’ndan yıldız oyuncuya şok sözler! Bu kadar eksik olmasaydı...

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu ve Ali Gültiken de bu karşılaşmayı detaylıca değerlendiren yazılar kaleme aldı. Usta isimler yeni teknik direktör Fernando Santos ve takımın performansına dair birçok konuya değinirken, Erman Toroğlu Beşiktaşlı oyuncu için flaş ifadeler kullandı. İşte o yazılar...

Son dakika Beşiktaş haberi: Erman Toroğlu’ndan yıldız oyuncuya şok sözler! Bu kadar eksik olmasaydı...

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Beşiktaş'ta ev sahibi geldi, şartlar değişti. Futbolcular açısından bundan sonra tek bir gerçek var. Bu sürecin devamında artık giden, teknik adam olmayacak. Yük futbolcuların omuzunda.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Erman Toroğlu’ndan yıldız oyuncuya şok sözler! Bu kadar eksik olmasaydı...

Yapabilen, Beşiktaş'ın sorumluluğunu taşıyabilen oyuncular yoluna devam edecek. Bu süreç bitti, seçim tercihi futbolcularda. Teknik adamın bir lider olarak gelmiş olması takımda büyük bir reaksiyon yarattı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Erman Toroğlu’ndan yıldız oyuncuya şok sözler! Bu kadar eksik olmasaydı...

Ç.Rizespor karşısında bunu çok net gördük. Oyun disiplinine sadık hem mücadeleyi hem de kazanma coşkusunu yansıtan bir ekip vardı. Bunu hep birlikte ortaya koyunca da Beşiktaş hiç zorlanmadan mutlu bir şekilde sahadan ayrıldı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Erman Toroğlu’ndan yıldız oyuncuya şok sözler! Bu kadar eksik olmasaydı...

Zorlu ve sıkıntılı süreçler bazen önemli fırsatları da ortaya çıkartır. Özellikle dönüp altyapımda genç oyuncularda neyim var diye bakarsınız. Beşiktaş, dönüp baktığında önemli bir hazineye sahip olduğunu gördü.

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