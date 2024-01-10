Giriş Tarihi: 10.01.2024 07:06
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
07:06
Son dakika Beşiktaş haberi: Erman Toroğlu'ndan yıldız oyuncuya şok sözler! "Bu kadar eksik olmasaydı..."
Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu ve Ali Gültiken de bu karşılaşmayı detaylıca değerlendiren yazılar kaleme aldı. Usta isimler yeni teknik direktör Fernando Santos ve takımın performansına dair birçok konuya değinirken, Erman Toroğlu Beşiktaşlı oyuncu için flaş ifadeler kullandı. İşte o yazılar...