Giriş Tarihi: 13.04.2022 10:41 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 10:42

Son dakika Beşiktaş haberi: Ersin Destanoğlu'na dev teklif! 15 milyon Euro...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Gelecek sezon çalışmalarını da bir yandan sürdüren siyah beyazlılar, transfer için arayışlarını da sürdürüyor. Beşiktaş'ın geleceğe dönük planlamaları hakkında bilgi veren sportif direktör Ceyhun Kazancı, alınacak isimlerle ilgili konuşurken, gözler bir taraftan da takımdaki isimlere gelecek tekliflere çevrildi. Siyah beyazlılarda performansıyla göz dolduran genç kaleci Ersin Destanoğlu, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Dev kulübün ise Ersin hamlesini yaptığı belirtildi. İşte tüm detaylar...