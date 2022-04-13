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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberi: Ersin Destanoğlu'na dev teklif! 15 milyon Euro...
Giriş Tarihi: 13.04.2022 10:41 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 10:42

Son dakika Beşiktaş haberi: Ersin Destanoğlu'na dev teklif! 15 milyon Euro...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Gelecek sezon çalışmalarını da bir yandan sürdüren siyah beyazlılar, transfer için arayışlarını da sürdürüyor. Beşiktaş'ın geleceğe dönük planlamaları hakkında bilgi veren sportif direktör Ceyhun Kazancı, alınacak isimlerle ilgili konuşurken, gözler bir taraftan da takımdaki isimlere gelecek tekliflere çevrildi. Siyah beyazlılarda performansıyla göz dolduran genç kaleci Ersin Destanoğlu, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Dev kulübün ise Ersin hamlesini yaptığı belirtildi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş haberi: Ersin Destanoğlu’na dev teklif! 15 milyon Euro...

Spor Toto Süper Lig'de yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Beşiktaş haberi: Ersin Destanoğlu’na dev teklif! 15 milyon Euro...

Gelecek sezon çalışmalarını da bir yandan sürdüren siyah beyazlılar, transfer için arayışlarını da sürdürüyor.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Ersin Destanoğlu’na dev teklif! 15 milyon Euro...

Beşiktaş'ın geleceğe dönük planlamaları hakkında bilgi veren sportif direktör Ceyhun Kazancı, alınacak isimlerle ilgili konuşurken, gözler bir taraftan da takımdaki isimlere gelecek tekliflere çevrildi.

Son dakika Beşiktaş haberi: Ersin Destanoğlu’na dev teklif! 15 milyon Euro...

Siyah beyazlılarda performansıyla göz dolduran genç kaleci Ersin Destanoğlu, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Dev kulübün ise Ersin hamlesini yaptığı belirtildi. İşte Ceyhun Kazancı'nın açıklamaları ve tüm detaylar...


Son dakika Beşiktaş haberi: Ersin Destanoğlu’na dev teklif! 15 milyon Euro...

Beşiktaş'ın geleceğe dönük planlamaları hakkında bilgi veren sportif direktör Ceyhun Kazancı, "Maaş bütçemiz 25 milyo Euro'nun altında olacak. Hem üreteceğiz hem yarışacağız. Havaalanı transferlerinden ziyade doğru isimleri almak, üretmek ve satmak çok önemli" dedi. Kazancı, şöyle devam etti: "Sörloth ve Talisca, hocanın sistemi, futbol ekonomisi, kulübün denk bütçe mantığı çerçevesinde neden olmasın? Olmasa bile İsmael örneğindeki gibi başka oyuncular gelirse 'Kim bunlar?" denecek. Ancak sahaya çıkınca düşünceler değişecek."

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