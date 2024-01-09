Giriş Tarihi: 09.01.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
16:45
Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal 2 transferi bitirdi! Fenerbahçe'ye şok çalım...
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Yeni teknik direktörü Fernando Santos ile resmi sözleşmeyi imzalayan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Kötü gidişata dur demek isteyen siyah beyazlılar, kadroya takviyeler yapmak için de düğmeye bastı. Kadro için nokta atışı hamleler yapmak isteyen Santos, çalışmalarını hızlandırdı. Tüm bu yaşananlar sonrası Beşiktaş'ın 2 oyuncu için kulüpleriyle anlaşmaya vardığı ve Fenerbahçe'nin de istediği yıldız oyuncu için devreye girdiği belirtildi. İşte o isimler ve dev operasyona dair tüm detaylar...