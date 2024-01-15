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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'da 1 ayrılık 1 transfer! Dünya yıldızına onay çıktı...
Giriş Tarihi: 15.01.2024 13:31 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 13:31

Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'da 1 ayrılık 1 transfer! Dünya yıldızına onay çıktı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni hocası Fernando Santos ile çıkışa geçen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan da ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, takıma takviye için arayışlarını hızlandırdı. Takımdan ayrılacak isim netleşirken, dünya yıldızının transferi için de teknik direktör Santos'tan onay çıktı. Kartal, yıldız oyuncu için temaslara başladı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal’da 1 ayrılık 1 transfer! Dünya yıldızına onay çıktı...

Trendyol Süper Lig'de yeni hocası Fernando Santos ile çıkışa geçen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal’da 1 ayrılık 1 transfer! Dünya yıldızına onay çıktı...

Bir yandan da ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, takıma takviye için arayışlarını hızlandırdı.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal’da 1 ayrılık 1 transfer! Dünya yıldızına onay çıktı...

Takımdan ayrılacak isim netleşirken, dünya yıldızının transferi için de teknik direktör Santos'tan onay çıktı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal’da 1 ayrılık 1 transfer! Dünya yıldızına onay çıktı...

Kartal, yıldız oyuncu için temaslara başladı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal’da 1 ayrılık 1 transfer! Dünya yıldızına onay çıktı...

ABOUBAKAR İLE DEVAM

Kamerun Milli Takımı'nda sakatlanan Vincent Aboubakar'ın duruma göre tedavisini İstanbul'da sürdürebileceği belirtildi.

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