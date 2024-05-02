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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'dan Almanya çıkarması! 2 yıldız birden...
Giriş Tarihi: 02.05.2024 13:33 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 13:33

Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'dan Almanya çıkarması! 2 yıldız birden...

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Ligi üçüncü sırada bitirmek isteyen siyah beyazlılar, bir yandan da gelecek sezon hazırlıklarına devam ediyor. Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Kartal, Almanya'dan 2 yıldız oyuncunun transferi için harekete geçti. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal’dan Almanya çıkarması! 2 yıldız birden...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal’dan Almanya çıkarması! 2 yıldız birden...

Ligi üçüncü sırada bitirmek isteyen siyah beyazlılar, bir yandan da gelecek sezon hazırlıklarına devam ediyor.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal’dan Almanya çıkarması! 2 yıldız birden...

Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Kartal, Almanya'dan 2 yıldız oyuncunun transferi için harekete geçti. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal’dan Almanya çıkarması! 2 yıldız birden...

Yeni sezona yapılanma ile başlamak isteyen Beşiktaş; teknik direktör, sportif direktör ve futbolcular konusunda yoğun mesai harcıyor.

Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal’dan Almanya çıkarması! 2 yıldız birden...

Sportif direktörlük pozisyonu için siyah-beyazlı takım, Bayer Leverkusen'in sportif direktör yardımcılığı görevindeki Devin Özek ile ekonomik şartlarda anlaşma sağladı.

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