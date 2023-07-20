SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Semih Kılıçsoy bombası! Dünya devi talip oldu

Son dakika haberi: Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy attığı goller ve ortaya koyduğu müthiş performansla alkış almaya devam ediyor. 18 yaşındaki oyuncuya Bundesliga ekiplerinin ardından şimdi de dünya devi talip oldu. Beşiktaş yönetimi ise 'Genç Kartal'la ilgili önemli bir karara imza attı. Bu arada stoper arayan Siyah-Beyazlılar'a sürpriz bir isim önerildi. İşte son dakika haberinin detayları...