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Haberler Galeri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Semih Kılıçsoy bombası! Dünya devi talip oldu
Giriş Tarihi: 20.07.2023 10:12 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 10:12

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Semih Kılıçsoy bombası! Dünya devi talip oldu

Son dakika haberi: Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy attığı goller ve ortaya koyduğu müthiş performansla alkış almaya devam ediyor. 18 yaşındaki oyuncuya Bundesliga ekiplerinin ardından şimdi de dünya devi talip oldu. Beşiktaş yönetimi ise 'Genç Kartal'la ilgili önemli bir karara imza attı. Bu arada stoper arayan Siyah-Beyazlılar'a sürpriz bir isim önerildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Ogün ŞAHİNOĞLU
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Semih Kılıçsoy bombası! Dünya devi talip oldu

Son dakika haberi: Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy attığı goller ve ortaya koyduğu müthiş performansla alkış almaya devam ediyor. 18 yaşındaki oyuncuya Bundesliga ekiplerinin ardından şimdi de dünya devi talip oldu. Beşiktaş yönetimi ise 'Genç Kartal'la ilgili önemli bir karara imza attı. Bu arada stoper arayan Siyah-Beyazlılar'a sürpriz bir isim önerildi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Semih Kılıçsoy bombası! Dünya devi talip oldu

Beşiktaş ara transfer döneminde teknik direktör Fernando Santos'un isteği doğrultusunda stoper ve ön liberoya dair çalışmalar yürütüyor.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Semih Kılıçsoy bombası! Dünya devi talip oldu

Bu kapsamda menajerler vasıtasıyla Siyah-Beyazlı ekibe sunulan son oyuncu Federico Gattoni oldu.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Semih Kılıçsoy bombası! Dünya devi talip oldu

Sevilla forması giyen 24 yaşındaki Arjantinli stoperin satın alma opsiyonlu kiralık olarak gelebileceği Kartal'a iletildi.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Semih Kılıçsoy bombası! Dünya devi talip oldu

İspanyol ekibinin geçtiğimiz yıl ocak ayında bonservisini aldığı genç futbolcu, sezonu kulübü San Lorenzo'da tamamlamıştı.

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