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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberi: Wout Weghorst'tan transfer kararı! İşte yeni takımı ve yerine gelecek isim...
Giriş Tarihi: 08.01.2023 12:16 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 14:10

Son dakika Beşiktaş haberi: Wout Weghorst'tan transfer kararı! İşte yeni takımı ve yerine gelecek isim...

Son dakika haberleri: Süper Lig'de dün oynanan maçta Beşiktaş evinde Kasımpaşa'yı Cenk Tosun ve Wout Weghorst'un golleriyle 2-1 mağlup etti. Hollandalı golcü Weghorst, attığı golden sonra armayı öperek taraftarlara kalp işareti yapmış ve duygusal anlar yaşamıştı. Maçtan sonra çimlerin üzerinde oturan Weghorst'un transfer olacağı iddiaları doğrulandı. Bu iddialarla birlikte yıldız golcünün yerine gelecek isim de belli oldu. İşte Weghorst'un kararı ve gideceği yeni takımı...

Son dakika Beşiktaş haberi: Wout Weghorst’tan transfer kararı! İşte yeni takımı ve yerine gelecek isim...

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'de dün Beşiktaş evinde Kasımpaşa'yı golcüleri Cenk Tosun ve Wout Weghorst'un golleriyle 2-1 mağlup ederek 2 maç üst üste kazandı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Wout Weghorst’tan transfer kararı! İşte yeni takımı ve yerine gelecek isim...

TARAFTARA HÜZÜNLÜ VEDA

Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, attığı golden sonra duygusal anlar yaşamış ve Beşiktaş'a veda ettiğini açık bir şekilde göstermiş oldu.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Wout Weghorst’tan transfer kararı! İşte yeni takımı ve yerine gelecek isim...

Süper Lig'deki performansına Dünya Kupası'nda attığı golleri de ekleyen ve bir anda Avrupa takımlarının gözdesi haline gelen Hollandalı golcü için dün gece oldukça hareketli geçti.

Son dakika Beşiktaş haberi: Wout Weghorst’tan transfer kararı! İşte yeni takımı ve yerine gelecek isim...

UZUN SÜRE TARAFTARA BAKTI

Kasımpaşa maçında attığı golden sonra veda eder gibi hareketlerde bulunan Weghorst, maç sonunda da stadın çimlerinde uzun süre tribünlere ve taraftara bakarak adeta vedayı doğrulamış oldu.

Son dakika Beşiktaş haberi: Wout Weghorst’tan transfer kararı! İşte yeni takımı ve yerine gelecek isim...

Maç esnasında önce Fransız, sonra Türk basını ve ardından İngiliz basınında patlayan haberlerin ardından, ilk başta yalanlanan Manchester United ilgisi, maç bitiminde kabul edildi ve Hollandalı yıldızın transfer süreci başlamış oldu. İşte Weghorst'da son durum:

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