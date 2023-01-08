Giriş Tarihi: 08.01.2023 12:16
Güncelleme Tarihi: 08.01.2023
14:10
Son dakika Beşiktaş haberi: Wout Weghorst'tan transfer kararı! İşte yeni takımı ve yerine gelecek isim...
Son dakika haberleri: Süper Lig'de dün oynanan maçta Beşiktaş evinde Kasımpaşa'yı Cenk Tosun ve Wout Weghorst'un golleriyle 2-1 mağlup etti. Hollandalı golcü Weghorst, attığı golden sonra armayı öperek taraftarlara kalp işareti yapmış ve duygusal anlar yaşamıştı. Maçtan sonra çimlerin üzerinde oturan Weghorst'un transfer olacağı iddiaları doğrulandı. Bu iddialarla birlikte yıldız golcünün yerine gelecek isim de belli oldu. İşte Weghorst'un kararı ve gideceği yeni takımı...