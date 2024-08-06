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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberi: Yıldız oyuncu yönetimi çıldırttı! Anlaşma bozuldu...
Giriş Tarihi: 06.08.2024 16:18 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 16:18

Son dakika Beşiktaş haberi: Yıldız oyuncu yönetimi çıldırttı! Anlaşma bozuldu...

Son dakika Beşiktaş haberi: Süper Lig'de yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Birçok yıldız ismi kadrosuna katan siyah beyazlılarda ayrılıklar da yaşanmaya devam ediyor. Yeni bir kadro kuran Kartal'da ortalık karıştı. Beşiktaş'ın ayrılığı için anlaşmaya vardığı yıldız oyuncu yönetimi çıldırttı ve anlaşma bozuldu. İşte tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş haberi: Yıldız oyuncu yönetimi çıldırttı! Anlaşma bozuldu...

Süper Lig'de yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Beşiktaş haberi: Yıldız oyuncu yönetimi çıldırttı! Anlaşma bozuldu...

Birçok yıldız ismi kadrosuna katan siyah beyazlılarda ayrılıklar da yaşanmaya devam ediyor.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Yıldız oyuncu yönetimi çıldırttı! Anlaşma bozuldu...

Yeni bir kadro kuran Kartal'da ortalık karıştı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Yıldız oyuncu yönetimi çıldırttı! Anlaşma bozuldu...

Beşiktaş'ın ayrılığı için anlaşmaya vardığı yıldız oyuncu yönetimi çıldırttı ve anlaşma bozuldu. İşte tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş haberi: Yıldız oyuncu yönetimi çıldırttı! Anlaşma bozuldu...

MULEKA GİDİYOR İDDİASI

Beşiktaş, yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Jackson Muleka'yı satın alma opsiyonuyla Suudi Arabistan ekibi El-Kholood'a kiraladı.

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