Giriş Tarihi: 06.08.2024 16:18
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
16:18
Son dakika Beşiktaş haberi: Yıldız oyuncu yönetimi çıldırttı! Anlaşma bozuldu...
Son dakika Beşiktaş haberi: Süper Lig'de yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Birçok yıldız ismi kadrosuna katan siyah beyazlılarda ayrılıklar da yaşanmaya devam ediyor. Yeni bir kadro kuran Kartal'da ortalık karıştı. Beşiktaş'ın ayrılığı için anlaşmaya vardığı yıldız oyuncu yönetimi çıldırttı ve anlaşma bozuldu. İşte tüm detaylar...