Giriş Tarihi: 21.05.2023 23:08 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 23:09

Son dakika Beşiktaş haberleri: Adana Demirspor maçından sonra Şenol Güneş açıklamalarıyla gündem yarattı! Maçın hakemi ve Süper Lig için olay sözler…

Son dakika haberleri… Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor'u 4-1 yendi. 1-0 geriye düştüğü maçtan galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, son haftalardaki yüksek formunu ve galibiyet serisini de sürdürdü. Bu sonuçla puanını 74'e yükselten Beşiktaş, Süper Lig'de maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç sonunda yaptığı açıklamalarla gündem yarattı. Güneş, maçın hakemi ve TFF için olay ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları…