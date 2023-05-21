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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Adana Demirspor maçından sonra Şenol Güneş açıklamalarıyla gündem yarattı! Maçın hakemi ve Süper Lig için olay sözler…
Giriş Tarihi: 21.05.2023 23:08 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 23:09

Son dakika Beşiktaş haberleri: Adana Demirspor maçından sonra Şenol Güneş açıklamalarıyla gündem yarattı! Maçın hakemi ve Süper Lig için olay sözler…

Son dakika haberleri… Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor'u 4-1 yendi. 1-0 geriye düştüğü maçtan galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, son haftalardaki yüksek formunu ve galibiyet serisini de sürdürdü. Bu sonuçla puanını 74'e yükselten Beşiktaş, Süper Lig'de maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç sonunda yaptığı açıklamalarla gündem yarattı. Güneş, maçın hakemi ve TFF için olay ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Adana Demirspor maçından sonra Şenol Güneş açıklamalarıyla gündem yarattı! Maçın hakemi ve Süper Lig için olay sözler…

Son dakika haberleri… Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, deplasmanda sezonun flaş ekiplerinden Adana Demirspor'a konuk oldu.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Adana Demirspor maçından sonra Şenol Güneş açıklamalarıyla gündem yarattı! Maçın hakemi ve Süper Lig için olay sözler…

Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 4-1 kazanarak üç puanı aldı ve namağlup serisini 13 maça, galibiyet serisini ise 6 maça çıkardı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Adana Demirspor maçından sonra Şenol Güneş açıklamalarıyla gündem yarattı! Maçın hakemi ve Süper Lig için olay sözler…

Maçın 19. dakikasında Belhanda ile öne geçerken 45+4'te Aboubakar'ın klasına yakışır golüyle devre eşitlikle tamamlandı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Adana Demirspor maçından sonra Şenol Güneş açıklamalarıyla gündem yarattı! Maçın hakemi ve Süper Lig için olay sözler…

İkinci yarıda vites yükselten Beşiktaş 46'da Gedson Fernandes'in golüyle öne geçerken 72. dakikada Cenk Tosun'un penaltısıyla skoru 3-1 yaptı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Adana Demirspor maçından sonra Şenol Güneş açıklamalarıyla gündem yarattı! Maçın hakemi ve Süper Lig için olay sözler…

90+4'te ise yine penaltıdan Aboubakar topu ağlara gönderdi ve skoru belirleyen isim oldu.

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