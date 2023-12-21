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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Alanyaspor maçında tribünlerden görülmemiş tepki! Beşiktaşlı yıldız çılgına çevirdi: “Kovun gitsin…”
Giriş Tarihi: 21.12.2023 21:19 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 21:21

Son dakika Beşiktaş haberleri: Alanyaspor maçında tribünlerden görülmemiş tepki! Beşiktaşlı yıldız çılgına çevirdi: “Kovun gitsin…”

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u ağırladı. Son haftalarda inişli çıkışlı bir performans sergileyen siyah-beyazlı ekip, karşılaşmanın ilk dakikalarında 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü korumayı başaramadı. Alanyaspor, mücadelenin 38. dakikasında skoru eşitleyen golü kaydetti. İlk yarısı 1-1 sona eren mücadelede Beşiktaş tribünleri, bu yaz transfer edilen yıldız oyuncuya karşı görülmemiş bir tepki gösterdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Alanyaspor maçında tribünlerden görülmemiş tepki! Beşiktaşlı yıldız çılgına çevirdi: “Kovun gitsin…”

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, 17. haftada Alanyaspor'u ağırladı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Alanyaspor maçında tribünlerden görülmemiş tepki! Beşiktaşlı yıldız çılgına çevirdi: “Kovun gitsin…”

Karşılaşmadan 3 puanı alarak yeniden çıkışa geçmek isteyen Beşiktaş, Alanyaspor maçına hızlı başladı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Alanyaspor maçında tribünlerden görülmemiş tepki! Beşiktaşlı yıldız çılgına çevirdi: “Kovun gitsin…”

Teknik direktör Rıza Çalımbay, son maçına göre tam 4 değişiklikle Alanyaspor karşısına çıktı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Alanyaspor maçında tribünlerden görülmemiş tepki! Beşiktaşlı yıldız çılgına çevirdi: “Kovun gitsin…”

Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadeleye; Mert Günok, Onur Bulut, Daniel Amartey, Omar Colley, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain, Semih Kılıçsoy, Jackson Muleka ve Cenk Tosun 11'iyle başladı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Alanyaspor maçında tribünlerden görülmemiş tepki! Beşiktaşlı yıldız çılgına çevirdi: “Kovun gitsin…”

Siyah-beyazlıların yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Ante Rebic, Milot Rashica, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Emirhan Delibaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Tayfur Bingöl ve Emrecan Terzi yer aldı.

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