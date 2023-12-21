Giriş Tarihi: 21.12.2023 21:19 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 21:21

Son dakika Beşiktaş haberleri: Alanyaspor maçında tribünlerden görülmemiş tepki! Beşiktaşlı yıldız çılgına çevirdi: “Kovun gitsin…”

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u ağırladı. Son haftalarda inişli çıkışlı bir performans sergileyen siyah-beyazlı ekip, karşılaşmanın ilk dakikalarında 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü korumayı başaramadı. Alanyaspor, mücadelenin 38. dakikasında skoru eşitleyen golü kaydetti. İlk yarısı 1-1 sona eren mücadelede Beşiktaş tribünleri, bu yaz transfer edilen yıldız oyuncuya karşı görülmemiş bir tepki gösterdi. İşte son dakika haberinin detayları…