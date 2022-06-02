Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş aradığı yıldızı Premier Lig’de buldu! 2 yıllık kontrat...

Takımdan ayrılacak olan oyunucların yerine gelecek isimler de netleşmeye başladı. Beşiktaş'ta takımdan ayrılan Oğuzhan ve Pjanic'ten sonra Vida ve Larin'in de ayrılması bekleniyor. Özellikle savunma hattını güçlendirmek isteyen Valerien Ismael, aradığı stoperi Premier Lig'de budu.