Giriş Tarihi: 02.06.2022 08:27
Güncelleme Tarihi: 02.06.2022
08:27
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş aradığı yıldızı Premier Lig'de buldu! 2 yıllık kontrat...
Bu sezon taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Valerien Ismael ile birlikte yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Kartal'da Vida yerine savunmaya gelecek yıldız belli oldu. Premier Lig'de aradığını bulan Beşiktaş, yıldız stoperle masaya oturdu. İşte son dakika haberinin detayları...