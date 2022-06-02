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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş aradığı yıldızı Premier Lig'de buldu! 2 yıllık kontrat...
Giriş Tarihi: 02.06.2022 08:27 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 08:27

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş aradığı yıldızı Premier Lig'de buldu! 2 yıllık kontrat...

Bu sezon taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Valerien Ismael ile birlikte yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Kartal'da Vida yerine savunmaya gelecek yıldız belli oldu. Premier Lig'de aradığını bulan Beşiktaş, yıldız stoperle masaya oturdu. İşte son dakika haberinin detayları...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş aradığı yıldızı Premier Lig’de buldu! 2 yıllık kontrat...

Yeni sezona Valerien Ismael'in transfer raporu doğrultusunda daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'ta hareketlilik yaşanıyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş aradığı yıldızı Premier Lig’de buldu! 2 yıllık kontrat...

Takımdan ayrılacak olan oyunucların yerine gelecek isimler de netleşmeye başladı. Beşiktaş'ta takımdan ayrılan Oğuzhan ve Pjanic'ten sonra Vida ve Larin'in de ayrılması bekleniyor. Özellikle savunma hattını güçlendirmek isteyen Valerien Ismael, aradığı stoperi Premier Lig'de budu.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş aradığı yıldızı Premier Lig’de buldu! 2 yıllık kontrat...

BAŞKAN ÇEBİ'DEN TRANSFER SÖZLERİ

Geçtiğimiz günlerde seçim öncesi transfer açıklaması yapan Başkan Ahmet Nur Çebi, "Biz geldiğimizden beri ilk kez kendi kadromuzu kuracağız. Transfer için talimatlar verdim." açıklamasını yaparak transfer müjdesi verdi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş aradığı yıldızı Premier Lig’de buldu! 2 yıllık kontrat...

WOLVERHAMPTON'UN YILDIZ STOPERİ SAİSS İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Beşiktaş'ın stoper transferi için gündeminde olan Romain Saiss, ilk görüşmede 2 milyon Euro yıllık ücret ve 3 senelik kontrat talep etmişti. Bu nedenle görüşmeler başlangıçta tıkanırken siyah-beyazlılar ümidini yitirmişti.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş aradığı yıldızı Premier Lig’de buldu! 2 yıllık kontrat...

GÖRÜŞMELER OLUMLU YÖNE ÇEVRİLDİ

Ancak teknik direktör Valerien İsmael'in isteği doğrultusunda yeniden görüşülen tecrübeli isim bu kez taleplerini azalttı.

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