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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş bir dünya yıldızını daha Türkiye’ye getiriyor! Vincent Aboubakar’ı bile gölgede bırakacak…
Giriş Tarihi: 18.01.2023 18:09 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 18:12

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş bir dünya yıldızını daha Türkiye’ye getiriyor! Vincent Aboubakar’ı bile gölgede bırakacak…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de yoluna Şenol Güneş yönetiminde devam eden Beşiktaş, ligde yeniden şampiyonluk potasına girmenin yollarını arıyor. Valerien Ismael'in ayrılığının ardından transferde önemli adımlar atmayı planlayan Kara Kartal, Wout Weghorst'un ayrılığıyla şoka uğramıştı. Ancak Vincent Aboubakar'ı yeniden kadrosuna katarak bu krizden hızlı çıkan Beşiktaş, bir yıldız golcüyü daha transfer listesine ekledi. İtalyan basınında yer alan haber, gündeme bomba gibi düştü. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş bir dünya yıldızını daha Türkiye’ye getiriyor! Vincent Aboubakar’ı bile gölgede bırakacak…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de sezona Valerien Ismael ile başlayan Beşiktaş, kötü sonuçların ardından görevi Şenol Güneş'e bırakmıştı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş bir dünya yıldızını daha Türkiye’ye getiriyor! Vincent Aboubakar’ı bile gölgede bırakacak…

Beşiktaş'ın başında daha önce iki kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli çalıştırıcı, siyah-beyazlıları bir kez daha şampiyonluğa taşımak istiyor.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş bir dünya yıldızını daha Türkiye’ye getiriyor! Vincent Aboubakar’ı bile gölgede bırakacak…

Bu doğrultuda devre arası transfer dönemini yoğun geçirmesi beklenen Beşiktaş'ta Wout Weghorst'un ayrılığı şoka uğratmıştı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş bir dünya yıldızını daha Türkiye’ye getiriyor! Vincent Aboubakar’ı bile gölgede bırakacak…

Hollandalı yıldızın boşluğunu Vincent Aboubakar ile dolduran Beşiktaş, eski golcüsüyle anlaşma sağladı ve kulübüyle olan sözleşme işlemlerini halletmesini bekliyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş bir dünya yıldızını daha Türkiye’ye getiriyor! Vincent Aboubakar’ı bile gölgede bırakacak…

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Beşiktaş Kulübü Dernekler ve Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayrak, Vincent Aboubakar transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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