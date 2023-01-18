Giriş Tarihi: 18.01.2023 18:09 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 18:12

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş bir dünya yıldızını daha Türkiye’ye getiriyor! Vincent Aboubakar’ı bile gölgede bırakacak…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de yoluna Şenol Güneş yönetiminde devam eden Beşiktaş, ligde yeniden şampiyonluk potasına girmenin yollarını arıyor. Valerien Ismael'in ayrılığının ardından transferde önemli adımlar atmayı planlayan Kara Kartal, Wout Weghorst'un ayrılığıyla şoka uğramıştı. Ancak Vincent Aboubakar'ı yeniden kadrosuna katarak bu krizden hızlı çıkan Beşiktaş, bir yıldız golcüyü daha transfer listesine ekledi. İtalyan basınında yer alan haber, gündeme bomba gibi düştü. İşte son dakika haberinin detayları…