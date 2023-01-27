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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş dünya yıldızı için görüşmelere başlıyor! Süper Lig devlerini kıskandıracak transfer geliyor…
Giriş Tarihi: 27.01.2023 22:50 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 22:53

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş dünya yıldızı için görüşmelere başlıyor! Süper Lig devlerini kıskandıracak transfer geliyor…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de bu sezona Valerien Ismael ile başlayan Beşiktaş, üst üste gelen kötü sonuçların ardından görevi Şenol Güneş'e devretmişti. Deneyimli çalıştırıcıyla birlikte yeniden yükselişe geçen siyah-beyazlılar, son olarak Alanyaspor'u da 3-0 geçerek ligde galibiyet serisini 5'e yükseltti. Bir yandan transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş yönetimi, Vincent Aboubakar'ın ardından taraftarını heyecanlandıracak bir dünya yıldızını getirmeyi planlıyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş dünya yıldızı için görüşmelere başlıyor! Süper Lig devlerini kıskandıracak transfer geliyor…

Son dakika haberleri… Spor Toto Süper Lig'de Şenol Güneş ile yoluna devam eden Beşiktaş, üst üste galibiyetleriyle birlikte taraftarını yeniden şampiyonluğa inandırdı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş dünya yıldızı için görüşmelere başlıyor! Süper Lig devlerini kıskandıracak transfer geliyor…

Ligin 21. haftası açılış maçında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş, rakibini 3-0 mağlup etti.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş dünya yıldızı için görüşmelere başlıyor! Süper Lig devlerini kıskandıracak transfer geliyor…

Cenk Tosun (2) ve Dele Alli'nin golleriyle puanını 38'e yükselten siyah-beyazlı ekip, ligde üst üste 5. galibiyetini alarak serisini devam ettirdi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş dünya yıldızı için görüşmelere başlıyor! Süper Lig devlerini kıskandıracak transfer geliyor…

Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından 8 lig maçına çıkan siyah-beyazlı ekip, bu süreçte 6 galibiyet, 1'er yenilgi ve beraberlik yaşadı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş dünya yıldızı için görüşmelere başlıyor! Süper Lig devlerini kıskandıracak transfer geliyor…

Bir yandan da transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Aboubakar'ın ardından bir başka dünya yıldızı için devreye girdi.

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