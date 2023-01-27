Giriş Tarihi: 27.01.2023 22:50 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 22:53

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş dünya yıldızı için görüşmelere başlıyor! Süper Lig devlerini kıskandıracak transfer geliyor…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de bu sezona Valerien Ismael ile başlayan Beşiktaş, üst üste gelen kötü sonuçların ardından görevi Şenol Güneş'e devretmişti. Deneyimli çalıştırıcıyla birlikte yeniden yükselişe geçen siyah-beyazlılar, son olarak Alanyaspor'u da 3-0 geçerek ligde galibiyet serisini 5'e yükseltti. Bir yandan transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş yönetimi, Vincent Aboubakar'ın ardından taraftarını heyecanlandıracak bir dünya yıldızını getirmeyi planlıyor. İşte son dakika haberinin detayları…