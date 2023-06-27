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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş dünya yıldızı için ilk teklifini yaptı! Fenerbahçe’nin peşinden koştuğu yıldız Süper Lig’e geliyor…
Giriş Tarihi: 27.06.2023 23:59 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 00:02

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş dünya yıldızı için ilk teklifini yaptı! Fenerbahçe’nin peşinden koştuğu yıldız Süper Lig’e geliyor…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 78 puanla üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon hazırlıklarına hız kesmeden başladı. Şenol Güneş'in listesi doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı ekip, bir dünya yıldızı için harekete geçti. Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Kara Kartal, Avrupa'da da başarı yakalamak istiyor. Bu doğrultuda Beşiktaş'ın en az 1 yıldız oyuncuyu da kadrosuna katacağı öngörülüyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş dünya yıldızı için ilk teklifini yaptı! Fenerbahçe’nin peşinden koştuğu yıldız Süper Lig’e geliyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de sezona Valerien Ismael ile başlayan Beşiktaş, üst üste gelen kötü sonuçlarla Fransız çalıştırıcıyla yollarını ayırmıştı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş dünya yıldızı için ilk teklifini yaptı! Fenerbahçe’nin peşinden koştuğu yıldız Süper Lig’e geliyor…

Ismael'in takımdan gönderilmesinin hemen ardından Şenol Güneş'i göreve getiren yönetim, sezonun kırılma noktasına imza attı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş dünya yıldızı için ilk teklifini yaptı! Fenerbahçe’nin peşinden koştuğu yıldız Süper Lig’e geliyor…

Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle birlikte önemli bir form grafiği yakalayan Beşiktaş, sezonu 78 puanla tamamladı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş dünya yıldızı için ilk teklifini yaptı! Fenerbahçe’nin peşinden koştuğu yıldız Süper Lig’e geliyor…

Gelecek sezon için UEFA Avrupa Konferans Ligi bileti alan Beşiktaş, eleme maçlarını da kazanarak gruplara kalmak istiyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş dünya yıldızı için ilk teklifini yaptı! Fenerbahçe’nin peşinden koştuğu yıldız Süper Lig’e geliyor…

Süper Lig'de de şampiyonluğu hedefleyen Kara Kartal, sürpriz bir transfer hamlesi yaptı.

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