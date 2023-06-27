Giriş Tarihi: 27.06.2023 23:59 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 00:02

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş dünya yıldızı için ilk teklifini yaptı! Fenerbahçe’nin peşinden koştuğu yıldız Süper Lig’e geliyor…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 78 puanla üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon hazırlıklarına hız kesmeden başladı. Şenol Güneş'in listesi doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı ekip, bir dünya yıldızı için harekete geçti. Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Kara Kartal, Avrupa'da da başarı yakalamak istiyor. Bu doğrultuda Beşiktaş'ın en az 1 yıldız oyuncuyu da kadrosuna katacağı öngörülüyor. İşte son dakika haberinin detayları…