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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş dünya yıldızını Türkiye’ye getiriyor! Şenol Güneş sevinçten havalara uçacak: Sözleşmesi bile hazır…
Giriş Tarihi: 06.04.2023 19:50 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 19:52

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş dünya yıldızını Türkiye’ye getiriyor! Şenol Güneş sevinçten havalara uçacak: Sözleşmesi bile hazır…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, teknik direktör değişimleriyle damga vurmuştu. Sezonu Valerien Ismael yönetiminde tamamlayan siyah-beyazlı ekip, Fransız çalıştırıcıyla başlanan bu sezon da ise beklentilerin altında bir performans sergiledi. Kısa süre içinde yolların ayrılıp Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle birlikte yükselişe geçen Kara Kartal, gelecek sezonun takımı için de dünya yıldızı bir ismi kadrosuna katmak istiyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş dünya yıldızını Türkiye’ye getiriyor! Şenol Güneş sevinçten havalara uçacak: Sözleşmesi bile hazır…

Son dakika haberleri… 2022-2023 sezonuna Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile başlayan Beşiktaş, büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş dünya yıldızını Türkiye’ye getiriyor! Şenol Güneş sevinçten havalara uçacak: Sözleşmesi bile hazır…

Ligde üst üste alınan kötü sonuçların ardından görevden alınan Ismael'in yerine Şenol Güneş takımın başına getirildi.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş dünya yıldızını Türkiye’ye getiriyor! Şenol Güneş sevinçten havalara uçacak: Sözleşmesi bile hazır…

Siyah-beyazlı ekipte daha önce 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Şenol Güneş, takımdaki olumsuz havayı dağıtmayı başardı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş dünya yıldızını Türkiye’ye getiriyor! Şenol Güneş sevinçten havalara uçacak: Sözleşmesi bile hazır…

Bunun üzerine devre arası transfer dönemini de oldukça hareketli geçiren Kara Kartal, birçok yeni transferle ritmini oturttu.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş dünya yıldızını Türkiye’ye getiriyor! Şenol Güneş sevinçten havalara uçacak: Sözleşmesi bile hazır…

Son olarak Fenerbahçe karşısında alınan derbi galibiyetiyle birlikte ligde şampiyonluk yarışında olduğunu gösteren Beşiktaş, bir yandan gelecek sezon için çalışıyor.

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