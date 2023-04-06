Giriş Tarihi: 06.04.2023 19:50 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 19:52

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş dünya yıldızını Türkiye’ye getiriyor! Şenol Güneş sevinçten havalara uçacak: Sözleşmesi bile hazır…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, teknik direktör değişimleriyle damga vurmuştu. Sezonu Valerien Ismael yönetiminde tamamlayan siyah-beyazlı ekip, Fransız çalıştırıcıyla başlanan bu sezon da ise beklentilerin altında bir performans sergiledi. Kısa süre içinde yolların ayrılıp Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle birlikte yükselişe geçen Kara Kartal, gelecek sezonun takımı için de dünya yıldızı bir ismi kadrosuna katmak istiyor. İşte son dakika haberinin detayları…