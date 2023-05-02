Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş Gedson Fernandes’in bonservisini belirledi! Şenol Güneş’in yıldızı için ayrılığı resmen açıkladı…

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de bu sezona Valerien Ismael ile başlayan Beşiktaş, ligin ilk haftalarında beklenen sonuçları alamadı. Üst üste gelen kötü sonuçların ardından Fransız çalıştırıcıyla yollarını ayıran siyah-beyazlı ekip, teknik direktörlük koltuğunu da Şenol Güneş'e emanet etti. Tecrübeli hocayla birlikte yükselişe geçen Beşiktaş, ligde son olarak Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek puanını 65 yaptı. Şampiyonluk yarışındaki iddiasını koruyan Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor. İşte son dakika haberinin detayları...