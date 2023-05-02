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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş Gedson Fernandes’in bonservisini belirledi! Şenol Güneş’in yıldızı için ayrılığı resmen açıkladı…
Giriş Tarihi: 02.05.2023 22:11 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 22:16

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş Gedson Fernandes’in bonservisini belirledi! Şenol Güneş’in yıldızı için ayrılığı resmen açıkladı…

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de bu sezona Valerien Ismael ile başlayan Beşiktaş, ligin ilk haftalarında beklenen sonuçları alamadı. Üst üste gelen kötü sonuçların ardından Fransız çalıştırıcıyla yollarını ayıran siyah-beyazlı ekip, teknik direktörlük koltuğunu da Şenol Güneş'e emanet etti. Tecrübeli hocayla birlikte yükselişe geçen Beşiktaş, ligde son olarak Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek puanını 65 yaptı. Şampiyonluk yarışındaki iddiasını koruyan Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş Gedson Fernandes’in bonservisini belirledi! Şenol Güneş’in yıldızı için ayrılığı resmen açıkladı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de yoluna Şenol Güneş yönetiminde devam eden Beşiktaş, ligde son olarak Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti ve lidere ağır yara verdi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş Gedson Fernandes’in bonservisini belirledi! Şenol Güneş’in yıldızı için ayrılığı resmen açıkladı…

Fenerbahçe derbisini de görkemli bir şekilde kazanan siyah-beyazlılar, Şenol Güneş yönetiminde çılgın bir dönem geçiriyor.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş Gedson Fernandes’in bonservisini belirledi! Şenol Güneş’in yıldızı için ayrılığı resmen açıkladı…

Bu süreçte üst üste aldığı galibiyetlerle 65 puana ulaşan Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş Gedson Fernandes’in bonservisini belirledi! Şenol Güneş’in yıldızı için ayrılığı resmen açıkladı…

Beşiktaş Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı, siyah beyazlı kulübün gündemi ile ilgili NTV Spor'a açıklamalarda bulundu.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş Gedson Fernandes’in bonservisini belirledi! Şenol Güneş’in yıldızı için ayrılığı resmen açıkladı…

Kazancı, Gedson Fernandes için resmi teklif olmadığını söylerken, Redmond'ın transfer durumuna da açıklık getirdi.

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