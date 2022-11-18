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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş ilk transferini Süper Lig’den yapıyor! Şenol Güneş onay verdi, yönetim girişimlere başladı…
Giriş Tarihi: 18.11.2022 22:23 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 22:29

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş ilk transferini Süper Lig’den yapıyor! Şenol Güneş onay verdi, yönetim girişimlere başladı…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de sezona Valerien Ismael ile başlayan Beşiktaş, ligin ilk haftalarına iyi sonuçlarla girse de devamını getiremedi. Hatayspor karşısında alınan yenilginin ardından Fransız çalıştırıcının görevine son verildi. Valerien Ismael'in ardından takımın başına ise Şenol Güneş getirildi. Tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş'ta ikinci dönemine başlamış oldu. Şenol Güneş ile şampiyonluk yaşamak isteyen siyah-beyazlılar, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirecek hamleler yapmanın peşinde. Bu doğrultuda Beşiktaş'ın ilk transferi Süper Lig'den gerçekleşebilir. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş ilk transferini Süper Lig’den yapıyor! Şenol Güneş onay verdi, yönetim girişimlere başladı…

Son dakika haberleri… Beşiktaş'ın başına geçtiğimiz sezonun son çeyreğinde gelen Valerien Ismael, siyah-beyazlı ekipte taraftarları ve yönetimi memnun eden bir performans sergileyemedi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş ilk transferini Süper Lig’den yapıyor! Şenol Güneş onay verdi, yönetim girişimlere başladı…

2022-2023 sezonunun ilk haftalarında beklentileri karşılayan bir görüntü çizen Beşiktaş, ilerleyen haftalarda kademeli bir düşüş yaşadı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş ilk transferini Süper Lig’den yapıyor! Şenol Güneş onay verdi, yönetim girişimlere başladı…

Hatayspor maçında alınan mağlubiyet ise Valerien Ismael'in sonu oldu. Fransız çalıştırıcının yerine göreve Şenol Güneş getirildi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş ilk transferini Süper Lig’den yapıyor! Şenol Güneş onay verdi, yönetim girişimlere başladı…

Şenol Güneş ile iki Süper Lig maçına çıkan Beşiktaş, 1 yenilgi ve 1 galibiyet yaşadı. Güneş, bu karşılaşmaların ardından transfer gerektiğini savundu.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş ilk transferini Süper Lig’den yapıyor! Şenol Güneş onay verdi, yönetim girişimlere başladı…

Devre arası transfer döneminde çalışmalarına hız verecek olan siyah-beyazlı ekip, ikinci Şenol Güneş döneminin ilk transferini Süper Lig'den yapmak istiyor.

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