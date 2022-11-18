Giriş Tarihi: 18.11.2022 22:23 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 22:29

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş ilk transferini Süper Lig’den yapıyor! Şenol Güneş onay verdi, yönetim girişimlere başladı…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de sezona Valerien Ismael ile başlayan Beşiktaş, ligin ilk haftalarına iyi sonuçlarla girse de devamını getiremedi. Hatayspor karşısında alınan yenilginin ardından Fransız çalıştırıcının görevine son verildi. Valerien Ismael'in ardından takımın başına ise Şenol Güneş getirildi. Tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş'ta ikinci dönemine başlamış oldu. Şenol Güneş ile şampiyonluk yaşamak isteyen siyah-beyazlılar, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirecek hamleler yapmanın peşinde. Bu doğrultuda Beşiktaş'ın ilk transferi Süper Lig'den gerçekleşebilir. İşte son dakika haberinin detayları…