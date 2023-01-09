Giriş Tarihi: 09.01.2023 22:54 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 22:56

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş yeni golcüsünü buldu! Wout Weghorst’u unutturacak isim geliyor: Aboubakar derken Süper Lig’in eski gol kralı…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de sezona Valerien Ismael ile başlayan Beşiktaş, üst üste gelen kötü sonuçların ardından görevi Şenol Güneş'e bırakmıştı. Fransız çalıştırıcıyla yolların ayrılmasının ardından yeniden şampiyonluk için umut tazeleyen siyah-beyazlı ekip, devre arası transfer dönemini de en iyi şekilde değerlendirerek ligin üst sıralarına adım atmak istiyor. Bu süreçte patlayan Wout Weghorst krizi Beşiktaş'ta moralleri bozsa da Kara Kartal, yeni golcüsünü bulmak üzere. İşte son dakika haberinin detayları…