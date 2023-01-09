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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş yeni golcüsünü buldu! Wout Weghorst’u unutturacak isim geliyor: Aboubakar derken Süper Lig’in eski gol kralı…
Giriş Tarihi: 09.01.2023 22:54 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 22:56

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş yeni golcüsünü buldu! Wout Weghorst’u unutturacak isim geliyor: Aboubakar derken Süper Lig’in eski gol kralı…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de sezona Valerien Ismael ile başlayan Beşiktaş, üst üste gelen kötü sonuçların ardından görevi Şenol Güneş'e bırakmıştı. Fransız çalıştırıcıyla yolların ayrılmasının ardından yeniden şampiyonluk için umut tazeleyen siyah-beyazlı ekip, devre arası transfer dönemini de en iyi şekilde değerlendirerek ligin üst sıralarına adım atmak istiyor. Bu süreçte patlayan Wout Weghorst krizi Beşiktaş'ta moralleri bozsa da Kara Kartal, yeni golcüsünü bulmak üzere. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş yeni golcüsünü buldu! Wout Weghorst’u unutturacak isim geliyor: Aboubakar derken Süper Lig’in eski gol kralı…

Son dakika haberleri… Beşiktaş'ta daha önce iki kez şampiyonluk yaşayan Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımın başına ikinci kez geçti.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş yeni golcüsünü buldu! Wout Weghorst’u unutturacak isim geliyor: Aboubakar derken Süper Lig’in eski gol kralı…

Valerien Ismael'in ardından göreve başlayan tecrübeli çalıştırıcı, siyah-beyazlı takıma yeniden şampiyonluk umudunu aşıladı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş yeni golcüsünü buldu! Wout Weghorst’u unutturacak isim geliyor: Aboubakar derken Süper Lig’in eski gol kralı…

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek yoluna devam etmesi beklenen Beşiktaş'ta Wout Weghorst krizi patladı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş yeni golcüsünü buldu! Wout Weghorst’u unutturacak isim geliyor: Aboubakar derken Süper Lig’in eski gol kralı…

Manchester United ile görüşmelere başlayan ve İngiliz devine transfer olmak istediği söylenen golcü oyuncu için Beşiktaş'tan açıklama geldi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş yeni golcüsünü buldu! Wout Weghorst’u unutturacak isim geliyor: Aboubakar derken Süper Lig’in eski gol kralı…

Beşiktaş Kulübü, İngiliz ekibi Manchester United'a transfer olacağına yönelik haberler çıkan Hollandalı futbolcu Wout Weghorst ile ilgili inisiyatifin tamamen kendilerinde olduğunu açıkladı.

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