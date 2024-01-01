Giriş Tarihi: 01.01.2024 21:56
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
21:58
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş yeni teknik direktörüyle anlaşma sağladı! Maaşı bile belli oldu: İşte Türkiye’ye geliş tarihi…
Son dakika Beşiktaş haberleri… Bu sezon Süper Lig'de büyük hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, yeni teknik direktör için çalışmalarına devam ediyor. Yeni başkan ve yönetimle birlikte yeni bir döneme girecek olan siyah-beyazlı ekip, Rıza Çalımbay'ın ayrılığı sonrası henüz yeni çalıştırıcısını duyurmadı. Sürpriz bir isimle anlaşma sağladığı öğrenilen Kara Kartal'ın yeni teknik direktörüne ayırdığı maaş bütçesi de belli oldu. Önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelecek olan dünyaca ünlü çalıştırıcı, Beşiktaş'a imzayı atıyor. İşte son dakika haberinin detayları…