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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş yeni teknik direktörüyle anlaşma sağladı! Maaşı bile belli oldu: İşte Türkiye’ye geliş tarihi…
Giriş Tarihi: 01.01.2024 21:56 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 21:58

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş yeni teknik direktörüyle anlaşma sağladı! Maaşı bile belli oldu: İşte Türkiye’ye geliş tarihi…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Bu sezon Süper Lig'de büyük hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, yeni teknik direktör için çalışmalarına devam ediyor. Yeni başkan ve yönetimle birlikte yeni bir döneme girecek olan siyah-beyazlı ekip, Rıza Çalımbay'ın ayrılığı sonrası henüz yeni çalıştırıcısını duyurmadı. Sürpriz bir isimle anlaşma sağladığı öğrenilen Kara Kartal'ın yeni teknik direktörüne ayırdığı maaş bütçesi de belli oldu. Önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelecek olan dünyaca ünlü çalıştırıcı, Beşiktaş'a imzayı atıyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş yeni teknik direktörüyle anlaşma sağladı! Maaşı bile belli oldu: İşte Türkiye’ye geliş tarihi…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de 2023-2024 sezonuna Şenol Güneş yönetiminde başlayan Beşiktaş, büyük hayal kırıklığı yarattı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş yeni teknik direktörüyle anlaşma sağladı! Maaşı bile belli oldu: İşte Türkiye’ye geliş tarihi…

Yaz transfer döneminde yapılan dikkat çekici transferlere rağmen Avrupa ve ligde beklenen oyunu sergileyemeyen siyah-beyazlı ekip, tecrübeli teknik direktörle yollarını ayırdı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş yeni teknik direktörüyle anlaşma sağladı! Maaşı bile belli oldu: İşte Türkiye’ye geliş tarihi…

Şenol Güneş'in ardından göreve gelen Burak Yılmaz'ın da Beşiktaş'ta teknik direktörlük süresi kısa oldu.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş yeni teknik direktörüyle anlaşma sağladı! Maaşı bile belli oldu: İşte Türkiye’ye geliş tarihi…

Kötü sonuçların ardından görevine veda eden Yılmaz'ın yerine ise bu kez Rıza Çalımbay getirildi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş yeni teknik direktörüyle anlaşma sağladı! Maaşı bile belli oldu: İşte Türkiye’ye geliş tarihi…

Son oynanan Alanyaspor maçından sonra özellikle futbolculara yönelik sözleri tepki çeken Rıza Çalımbay, siyah-beyazlılara veda etti.

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