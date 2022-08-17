Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş yılın transferini İstanbul’a getiriyor! İşte Dele Alli’nin kazanacağı maaş ve geliş tarihi…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, yeni sezona Valerien Ismael önderliğinde başladı. Genç teknik direktör siyah-beyazlı takımda gösterdiği performansla tartışma yaratırken, Alanyaspor deplasmanında alınan sonuç taraftarın beklentilerini karşılamamıştı. Bu mücadelenin ardından transferde sürpriz bir hamleye girişen Beşiktaş, dünya yıldızı Dele Alli ile anlaşma sağladı. Transferin detayları da ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…