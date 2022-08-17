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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş yılın transferini İstanbul’a getiriyor! İşte Dele Alli’nin kazanacağı maaş ve geliş tarihi…
Giriş Tarihi: 17.08.2022 20:56 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 20:58

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş yılın transferini İstanbul’a getiriyor! İşte Dele Alli’nin kazanacağı maaş ve geliş tarihi…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, yeni sezona Valerien Ismael önderliğinde başladı. Genç teknik direktör siyah-beyazlı takımda gösterdiği performansla tartışma yaratırken, Alanyaspor deplasmanında alınan sonuç taraftarın beklentilerini karşılamamıştı. Bu mücadelenin ardından transferde sürpriz bir hamleye girişen Beşiktaş, dünya yıldızı Dele Alli ile anlaşma sağladı. Transferin detayları da ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş yılın transferini İstanbul’a getiriyor! İşte Dele Alli’nin kazanacağı maaş ve geliş tarihi…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezon kadrosuna birçok yıldız oyuncuyu transfer eden Beşiktaş, ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığı yarattı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş yılın transferini İstanbul’a getiriyor! İşte Dele Alli’nin kazanacağı maaş ve geliş tarihi…

Siyah-beyazlı ekip, geçen sezonun son döneminde göreve gelen Valerien Ismael ile yeni sezona başladı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş yılın transferini İstanbul’a getiriyor! İşte Dele Alli’nin kazanacağı maaş ve geliş tarihi…

Yaz transfer döneminde Gedson Fernandes, Wout Weghorst, Jackson Muleka ve Romain Saiss gibi dikkat çeken transferler yapan Kartal, bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş yılın transferini İstanbul’a getiriyor! İşte Dele Alli’nin kazanacağı maaş ve geliş tarihi…

Ligde alınan Alanyaspor beraberliğinin ardından tepkileri üzerine çeken Valerien Ismael'in de bu transfere izin verdiği öğrenildi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş yılın transferini İstanbul’a getiriyor! İşte Dele Alli’nin kazanacağı maaş ve geliş tarihi…

Siyah-beyazlı ekip, taraftarının beklediği yıldız oyuncu transferini Dele Alli ile yapmaya çok yakın.

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