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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş yılın transferini takasla bitiriyor! Süper Lig’in yıldızı için Fenerbahçe sona yaklaşmıştı…
Giriş Tarihi: 02.02.2023 20:35 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 20:38

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş yılın transferini takasla bitiriyor! Süper Lig’in yıldızı için Fenerbahçe sona yaklaşmıştı…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de bu sezona Valerien Ismael yönetiminde başlayan Beşiktaş, üst üste gelen kötü sonuçların ardından görevi Şenol Güneş'e bırakmıştı. Siyah-beyazlı ekipte iki kez şampiyonluk yaşayan tecrübeli çalıştırıcı, ikinci döneminde de taraftarı ateşlemeyi başardı. Bir yandan da transfer çalışmalarına devam eden Kara Kartal, Süper Lig'de bu sezon yıldızını parlatan isim için yeni teklifini sundu. Gözde oyuncu için Fenerbahçe'nin de ilgisi bulunuyordu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş yılın transferini takasla bitiriyor! Süper Lig’in yıldızı için Fenerbahçe sona yaklaşmıştı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, yeni sezona da Valerien Ismael ile başlamıştı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş yılın transferini takasla bitiriyor! Süper Lig’in yıldızı için Fenerbahçe sona yaklaşmıştı…

Fransız teknik direktörle istediğini alamayan Beşiktaş, üst üste gelen puan kayıplarının ardından Valerien Ismael ile yollarını ayırdı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş yılın transferini takasla bitiriyor! Süper Lig’in yıldızı için Fenerbahçe sona yaklaşmıştı…

Genç çalıştırıcının yerine ise kısa süre içerisinde Şenol Güneş getirildi. Güneş'in yönetiminde tekrar form bulan siyah-beyazlılar, şampiyonluk için yeniden umutlandı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş yılın transferini takasla bitiriyor! Süper Lig’in yıldızı için Fenerbahçe sona yaklaşmıştı…

Süper Lig'de son oynadığı Karagümrük maçına kadar 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Beşiktaş, İstanbul ekibiyle 1-1 berabere kaldı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş yılın transferini takasla bitiriyor! Süper Lig’in yıldızı için Fenerbahçe sona yaklaşmıştı…

Bir yandan da transfer çalışmalarını hızla sürdüren siyah-beyazlılar, Süper Lig'in parlayan yıldızı için yeni bir teklif yapıyor.

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