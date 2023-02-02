Giriş Tarihi: 02.02.2023 20:35 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 20:38

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş yılın transferini takasla bitiriyor! Süper Lig’in yıldızı için Fenerbahçe sona yaklaşmıştı…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de bu sezona Valerien Ismael yönetiminde başlayan Beşiktaş, üst üste gelen kötü sonuçların ardından görevi Şenol Güneş'e bırakmıştı. Siyah-beyazlı ekipte iki kez şampiyonluk yaşayan tecrübeli çalıştırıcı, ikinci döneminde de taraftarı ateşlemeyi başardı. Bir yandan da transfer çalışmalarına devam eden Kara Kartal, Süper Lig'de bu sezon yıldızını parlatan isim için yeni teklifini sundu. Gözde oyuncu için Fenerbahçe'nin de ilgisi bulunuyordu. İşte son dakika haberinin detayları…