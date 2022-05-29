Giriş Tarihi: 29.05.2022 09:21
Güncelleme Tarihi: 29.05.2022
10:01
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'a Ekvadorlu golcü! Batshuayi'nin yerine geliyor... Yıllık maliyeti belli oldu
Son dakika Beşiktaş haberleri: Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını devam ettiren Beşiktaş'ta bugün başkanlık seçimi yapılacak. Yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Kartal, Michy Batshuayi'nin yerine gelecek isimle anlaşmaya vardı. Ekvadorlu futbolcu için kulübüyle pazarlıklar devam ediyor. İşte son dakika haberinin detayları...