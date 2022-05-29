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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'a Ekvadorlu golcü! Batshuayi'nin yerine geliyor... Yıllık maliyeti belli oldu
Giriş Tarihi: 29.05.2022 09:21 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 10:01

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'a Ekvadorlu golcü! Batshuayi'nin yerine geliyor... Yıllık maliyeti belli oldu

Son dakika Beşiktaş haberleri: Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını devam ettiren Beşiktaş'ta bugün başkanlık seçimi yapılacak. Yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Kartal, Michy Batshuayi'nin yerine gelecek isimle anlaşmaya vardı. Ekvadorlu futbolcu için kulübüyle pazarlıklar devam ediyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’a Ekvadorlu golcü! Batshuayi’nin yerine geliyor... Yıllık maliyeti belli oldu

Bu sezon taraftarına hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş ligde zirveden uzak kalırken, Şampiyonlar Ligi'nde de sıfır çekti. Taraftarını üzen Kartal, yeni sezona Valerien Ismael'in transfer listesine göre hareket edecek.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’a Ekvadorlu golcü! Batshuayi’nin yerine geliyor... Yıllık maliyeti belli oldu

Önümüzdeki sezon için daha güçlü bir kadroyla şampiyonluk yarışına girmek isteyen Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’a Ekvadorlu golcü! Batshuayi’nin yerine geliyor... Yıllık maliyeti belli oldu

BATSHUAYİ 14 GOL ATMASINA RAĞMEN TARAFTARIN TEPKİSİN ÇEKMİŞTİ

Chelsea'den kiralık olarak takıma katılan Belçikalı yıldız Michy Batshuayi, oynadığı bir sezonda 14 gol atmasına rağmen oynadığı futbolla taraftarın tepkisini çekmişti.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’a Ekvadorlu golcü! Batshuayi’nin yerine geliyor... Yıllık maliyeti belli oldu

Valerien Ismael ile ligi 59 puanla 6. sırada bitirdi ve önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına gitmeye hak kazanamadı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’a Ekvadorlu golcü! Batshuayi’nin yerine geliyor... Yıllık maliyeti belli oldu

Gol yollarında daha etkili olacak bir oyuncu istediğini açıklayan teknik direktör Valerien Ismael aradığı golcüyü buldu.

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