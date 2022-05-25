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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’a veda eden Michy Batshuayi kendi kulübünde istenmedi! Belçikalı yıldızın yeni adresi belli oldu…
Giriş Tarihi: 25.05.2022 21:02 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 21:05

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’a veda eden Michy Batshuayi kendi kulübünde istenmedi! Belçikalı yıldızın yeni adresi belli oldu…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan bir performans gösteren Beşiktaş, gelecek sezonun çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı takımın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Belçikalı oyuncu Michy Batshuayi, sezon boyunca gol yollarında etkisiz kalmıştı. Beşiktaş formasıyla ligde 14 gol atmasına rağmen taraftarlardan ve teknik ekipten olumlu geri dönüş almayan Batshuayi, geçtiğimiz günlerde takıma veda etti. Batshuayi'nin Chelsea'ye dönmesi beklenirken takımında da istenmediği ortaya çıktı. Belçika basını yıldız oyuncunun yeni adresini yazdı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’a veda eden Michy Batshuayi kendi kulübünde istenmedi! Belçikalı yıldızın yeni adresi belli oldu…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Geçen yılı Sergen Yalçın yönetiminde kısıtlı kadrosuyla çifte şampiyonluk yaşayarak kapatan Beşiktaş, 2021-2022 sezonunu kelimenin tam anlamıyla 'facia bir sezon' olarak yaşadı ve bitirdi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’a veda eden Michy Batshuayi kendi kulübünde istenmedi! Belçikalı yıldızın yeni adresi belli oldu…

Şampiyon kadroya Batshuayi, Teixeira, Kenan, Pjanic, Umut, Salih Uçan gibi yıldız oyuncuları transfer eden siyah beyazlılar, geniş kadrodan bir türlü faydalanamadığı gibi, Teixeira ve Pjanic'in sakatlıklarıyla, Batshuayi'nin de fazlaca kaçırdığı gol pozisyonlarıyla uğraştı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’a veda eden Michy Batshuayi kendi kulübünde istenmedi! Belçikalı yıldızın yeni adresi belli oldu…

Takımda sezonun en çok tepki çeken oyuncusu olan Michy Batshuayi, kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takıma veda etti.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’a veda eden Michy Batshuayi kendi kulübünde istenmedi! Belçikalı yıldızın yeni adresi belli oldu…

Beşiktaş'ta bu sezon kiralık olarak forma giyen Belçikalı forvet Michy Batshuayi, siyah-beyazlı kulübe ve taraftarlara veda etti.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’a veda eden Michy Batshuayi kendi kulübünde istenmedi! Belçikalı yıldızın yeni adresi belli oldu…

Geçtiğimiz günlerde bir veda mesajı yayımlayan Batshuayi, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Beşiktaş taraftarları, elveda deme zamanı geldi. Söylenecek çok şey var ama kısa tutmaya çalışacağım. İlk olarak buradaki sıcak karşılama için herkese teşekkür etmek istiyorum."

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