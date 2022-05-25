Giriş Tarihi: 25.05.2022 21:02 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 21:05

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’a veda eden Michy Batshuayi kendi kulübünde istenmedi! Belçikalı yıldızın yeni adresi belli oldu…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan bir performans gösteren Beşiktaş, gelecek sezonun çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı takımın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Belçikalı oyuncu Michy Batshuayi, sezon boyunca gol yollarında etkisiz kalmıştı. Beşiktaş formasıyla ligde 14 gol atmasına rağmen taraftarlardan ve teknik ekipten olumlu geri dönüş almayan Batshuayi, geçtiğimiz günlerde takıma veda etti. Batshuayi'nin Chelsea'ye dönmesi beklenirken takımında da istenmediği ortaya çıktı. Belçika basını yıldız oyuncunun yeni adresini yazdı. İşte son dakika haberinin detayları…