Giriş Tarihi: 12.03.2023 20:22 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 20:25

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın başına talih kuşu kondu! Kimsenin beklemediği ayrılık gerçekleşiyor: Şenol Güneş’in prensiydi…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de yoluna Şenol Güneş yönetiminde devam eden Beşiktaş, ligde yeniden şampiyonluk potasına girmenin planlarını kuruyor. Sezona başladığı Valerien Ismael ile kısa sürede ayrılan siyah-beyazlı ekip, devre arası yapılan transferlerle de birlikte taraftarının moralini yeniden yukarı çıkarmayı başardı. Bir yandan gelecek sezonun planlamasını da hazırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in gözbebeği olan yıldız isim için flaş bir takım devreye. İşte son dakika haberinin detayları…