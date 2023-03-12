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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın başına talih kuşu kondu! Kimsenin beklemediği ayrılık gerçekleşiyor: Şenol Güneş’in prensiydi…
Giriş Tarihi: 12.03.2023 20:22 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 20:25

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın başına talih kuşu kondu! Kimsenin beklemediği ayrılık gerçekleşiyor: Şenol Güneş’in prensiydi…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de yoluna Şenol Güneş yönetiminde devam eden Beşiktaş, ligde yeniden şampiyonluk potasına girmenin planlarını kuruyor. Sezona başladığı Valerien Ismael ile kısa sürede ayrılan siyah-beyazlı ekip, devre arası yapılan transferlerle de birlikte taraftarının moralini yeniden yukarı çıkarmayı başardı. Bir yandan gelecek sezonun planlamasını da hazırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in gözbebeği olan yıldız isim için flaş bir takım devreye. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın başına talih kuşu kondu! Kimsenin beklemediği ayrılık gerçekleşiyor: Şenol Güneş’in prensiydi…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezonun son haftalarında Beşiktaş'ta göreve gelen Valerien Ismael, siyah-beyazlı ekipte uzun süre kalamadı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın başına talih kuşu kondu! Kimsenin beklemediği ayrılık gerçekleşiyor: Şenol Güneş’in prensiydi…

Bu sezona da Fransız çalıştırıcıyla başlayan siyah-beyazlılar, üst üste gelen kötü sonuçlar nedeniyle takımı Şenol Güneş'e emanet etti.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın başına talih kuşu kondu! Kimsenin beklemediği ayrılık gerçekleşiyor: Şenol Güneş’in prensiydi…

Beşiktaş'ın başında daha önce 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Şenol Güneş, taraftarını yeniden şampiyonluk için umutlandırdı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın başına talih kuşu kondu! Kimsenin beklemediği ayrılık gerçekleşiyor: Şenol Güneş’in prensiydi…

Devre arasında da kadrosunu birçok yeni futbolcuyla güçlendiren Beşiktaş, bir yandan da gelecek sezonun hamleleri üzerinde çalışıyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın başına talih kuşu kondu! Kimsenin beklemediği ayrılık gerçekleşiyor: Şenol Güneş’in prensiydi…

Beşiktaş'a devre arası transfer döneminde Omar Colley, Onur Bulut, Hadziahmetovic ve Maxim gibi yıldız isimler katıldı.

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