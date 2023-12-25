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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın genç yıldızı Süper Lig’e damga vurdu! Hatayspor maçında herkes onu konuştu: ‘Yerli Agüero…’
Giriş Tarihi: 25.12.2023 21:50 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 22:01

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın genç yıldızı Süper Lig’e damga vurdu! Hatayspor maçında herkes onu konuştu: ‘Yerli Agüero…’

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Atakaş Hatayspor'a konuk oldu. Mersin'de oynanan mücadele, siyah-beyazlıların 2-1'lık üstünlüğüyle sona erdi. Rıza Çalımbay'ın ayrılığı sonrası ilk maçında ilk galibiyetini alan Kara Kartal, son haftalardaki kötü gidişe de son verdi. Siyah-beyazlılarda Hatayspor'a karşı takımın başında Serdar Topraktepe yer aldı. Karşılaşmaya damga vuran isim ise Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy oldu. Taraftarlar sosyal medyada genç yıldızı konuştu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın genç yıldızı Süper Lig’e damga vurdu! Hatayspor maçında herkes onu konuştu: ‘Yerli Agüero…’

Son dakika haberleri… Süper Lig'de 18. hafta maçları da tamamlandı. Haftanın son maçında Beşiktaş ile Hatayspor karşılaştı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın genç yıldızı Süper Lig’e damga vurdu! Hatayspor maçında herkes onu konuştu: ‘Yerli Agüero…’

Bu sezon üst üste kötü sonuçlar alan iki takımın karşılaşmasında gülen taraf siyah-beyazlı ekip oldu.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın genç yıldızı Süper Lig’e damga vurdu! Hatayspor maçında herkes onu konuştu: ‘Yerli Agüero…’

Mücadeleye Cumhuriyet'in 100. yılına özel tasarlanan formayla çıkan Beşiktaş, maça oldukça hızlı başladı ve ilk dakikalarda üst üste gol pozisyonlarına girdi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın genç yıldızı Süper Lig’e damga vurdu! Hatayspor maçında herkes onu konuştu: ‘Yerli Agüero…’

1. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Onur Bulut'un pasında defansın arkasına sarkan Muleka'nın vuruşunda, top soldan dışarıya çıktı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın genç yıldızı Süper Lig’e damga vurdu! Hatayspor maçında herkes onu konuştu: ‘Yerli Agüero…’

2. dakikada Salih Uçan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Muleka, yakın mesafeden şut çekti. Kaleci Erce, meşin yuvarlağı ayağıyla oyun alanına çeldi.

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