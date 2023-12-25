Giriş Tarihi: 25.12.2023 21:50 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 22:01

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın genç yıldızı Süper Lig’e damga vurdu! Hatayspor maçında herkes onu konuştu: ‘Yerli Agüero…’

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Atakaş Hatayspor'a konuk oldu. Mersin'de oynanan mücadele, siyah-beyazlıların 2-1'lık üstünlüğüyle sona erdi. Rıza Çalımbay'ın ayrılığı sonrası ilk maçında ilk galibiyetini alan Kara Kartal, son haftalardaki kötü gidişe de son verdi. Siyah-beyazlılarda Hatayspor'a karşı takımın başında Serdar Topraktepe yer aldı. Karşılaşmaya damga vuran isim ise Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy oldu. Taraftarlar sosyal medyada genç yıldızı konuştu. İşte son dakika haberinin detayları…