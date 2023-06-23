Giriş Tarihi: 23.06.2023 00:06 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 00:08

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın kasası beklemediği yerden dolacak! Sürpriz isim için Katar’dan teklif geldi…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de geride bıraktığımız sezona Valerien Ismael yönetiminde başlayan Beşiktaş, üst üste gelen kötü sonuçların ardından genç çalıştırıcıyla yollarını ayırmaya karar vermişti. Ismael'in ardından göreve gelen Şenol Güneş ise Beşiktaş'taki kötü havayı dağıtarak takımını yukarıya çıkardı. Siyah-beyazlı ekip, 78 puanla sezonu üçüncü sırada bitirirken gelecek sezonun şampiyon kadrosunu da oluşturmaya çalışıyor. Bu sırada Kara Kartal'a beklemediği bir teklif geldi. Sürpriz isim, Beşiktaş'ın kasasını doldurabilir. İşte son dakika haberinin detayları…