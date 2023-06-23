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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın kasası beklemediği yerden dolacak! Sürpriz isim için Katar’dan teklif geldi…
Giriş Tarihi: 23.06.2023 00:06 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 00:08

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın kasası beklemediği yerden dolacak! Sürpriz isim için Katar’dan teklif geldi…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de geride bıraktığımız sezona Valerien Ismael yönetiminde başlayan Beşiktaş, üst üste gelen kötü sonuçların ardından genç çalıştırıcıyla yollarını ayırmaya karar vermişti. Ismael'in ardından göreve gelen Şenol Güneş ise Beşiktaş'taki kötü havayı dağıtarak takımını yukarıya çıkardı. Siyah-beyazlı ekip, 78 puanla sezonu üçüncü sırada bitirirken gelecek sezonun şampiyon kadrosunu da oluşturmaya çalışıyor. Bu sırada Kara Kartal'a beklemediği bir teklif geldi. Sürpriz isim, Beşiktaş'ın kasasını doldurabilir. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın kasası beklemediği yerden dolacak! Sürpriz isim için Katar’dan teklif geldi…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, yeni sezona ara vermeden hazırlanmaya başladı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın kasası beklemediği yerden dolacak! Sürpriz isim için Katar’dan teklif geldi…

Şenol Güneş ve yönetim, yapılacak transferler için hummalı bir çalışmaya başlarken sürpriz gelişmeler de yaşanıyor.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın kasası beklemediği yerden dolacak! Sürpriz isim için Katar’dan teklif geldi…

Özellikle Gedson Fernandes'e gelen teklifleri değerlendiren Beşiktaş'ın, Portekizli yıldız için en az 30 milyon Euro istediği aktarıldı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın kasası beklemediği yerden dolacak! Sürpriz isim için Katar’dan teklif geldi…

Bunun dışında birçok transfer için de girişimlerini sürdüren Kara Kartal, gelecek sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmaya çalışıyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın kasası beklemediği yerden dolacak! Sürpriz isim için Katar’dan teklif geldi…

Bu sırada Şenol Güneş'in de geride bıraktığımız sezon da fazla şans vermediği sürpriz isim için flaş bir teklif geldi.

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