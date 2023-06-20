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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın milli yıldıza yaptığı sürpriz teklif ortaya çıktı! Eski Galatasaraylı Şenol Güneş’in prensi oluyor…
Giriş Tarihi: 20.06.2023 20:00 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 20:02

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın milli yıldıza yaptığı sürpriz teklif ortaya çıktı! Eski Galatasaraylı Şenol Güneş’in prensi oluyor…

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de geride bıraktığımız sezona Valerien Ismael yönetiminde başlayan Beşiktaş, üst üste gelen kötü sonuçların ardından görevi Şenol Güneş'e devretmişti. Güneş yönetiminde oldukça hızlı bir yükselişe geçen siyah-beyazlı ekip, sezonu 78 puanla üçüncü sırada tamamladı. Gelecek sezon ise şampiyonluk için mücadele edecek olan Kara Kartal, kadrosunu da bu doğrultuda yapılandırmaya çalışıyor. Beşiktaş'ta gündeme gelen isim Galatasaray'ın eski yıldızı oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın milli yıldıza yaptığı sürpriz teklif ortaya çıktı! Eski Galatasaraylı Şenol Güneş’in prensi oluyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun tamamlanmasının ardından gelecek sezonun hazırlıkları da hız kesmeden başladı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın milli yıldıza yaptığı sürpriz teklif ortaya çıktı! Eski Galatasaraylı Şenol Güneş’in prensi oluyor…

Şenol Güneş yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, kadrosunu etkili isimlerle takviye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın milli yıldıza yaptığı sürpriz teklif ortaya çıktı! Eski Galatasaraylı Şenol Güneş’in prensi oluyor…

Gelecek sezon şampiyonluğu birincil hedef olarak ortaya koyacak olan Beşiktaş, bir dönem Galatasaray'da forma giymiş milli futbolcuyu gündemine aldı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın milli yıldıza yaptığı sürpriz teklif ortaya çıktı! Eski Galatasaraylı Şenol Güneş’in prensi oluyor…

Genç yıldıza yaptığı ilginç teklifle dikkat çeken siyah-beyazlılar, eski Galatasaraylıyı kadrosuna katmak için çalışıyor.

İşte transferin tüm detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın milli yıldıza yaptığı sürpriz teklif ortaya çıktı! Eski Galatasaraylı Şenol Güneş’in prensi oluyor…

HALİL DERVİŞOĞLU'NA İLK TEKLİF YAPILDI

Beşiktaş, Premier Lig ekiplerinden Brentford'da top koşturan milli oyuncu Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.

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