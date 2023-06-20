Giriş Tarihi: 20.06.2023 20:00 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 20:02

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın milli yıldıza yaptığı sürpriz teklif ortaya çıktı! Eski Galatasaraylı Şenol Güneş’in prensi oluyor…

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de geride bıraktığımız sezona Valerien Ismael yönetiminde başlayan Beşiktaş, üst üste gelen kötü sonuçların ardından görevi Şenol Güneş'e devretmişti. Güneş yönetiminde oldukça hızlı bir yükselişe geçen siyah-beyazlı ekip, sezonu 78 puanla üçüncü sırada tamamladı. Gelecek sezon ise şampiyonluk için mücadele edecek olan Kara Kartal, kadrosunu da bu doğrultuda yapılandırmaya çalışıyor. Beşiktaş'ta gündeme gelen isim Galatasaray'ın eski yıldızı oldu. İşte son dakika haberinin detayları…