Giriş Tarihi: 05.03.2023 21:28 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 21:31

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın yeni transferi ilk maçında kendine hayran bıraktı! Ankaragücü karşısında sosyal medya onun için yangın yerine döndü…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Ligde 3 maç sonra galip gelen siyah-beyazlı ekip, puanını 43 yaparak 3. sıradaki yerini korudu. Beşiktaş'ın devre arasında yaptığı birçok yeni transfer Ankaragücü maçında ilk kez forma şansı bulurken, yıldız oyuncu taraftarı mest etti. Oyunda kaldığı kısa süre içinde kendine hayran bırakan futbolcu için kısa sürede binlerce paylaşım yapıldı. İşte son dakika haberinin detayları…