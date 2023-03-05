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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın yeni transferi ilk maçında kendine hayran bıraktı! Ankaragücü karşısında sosyal medya onun için yangın yerine döndü…
Giriş Tarihi: 05.03.2023 21:28 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 21:31

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın yeni transferi ilk maçında kendine hayran bıraktı! Ankaragücü karşısında sosyal medya onun için yangın yerine döndü…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Ligde 3 maç sonra galip gelen siyah-beyazlı ekip, puanını 43 yaparak 3. sıradaki yerini korudu. Beşiktaş'ın devre arasında yaptığı birçok yeni transfer Ankaragücü maçında ilk kez forma şansı bulurken, yıldız oyuncu taraftarı mest etti. Oyunda kaldığı kısa süre içinde kendine hayran bırakan futbolcu için kısa sürede binlerce paylaşım yapıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın yeni transferi ilk maçında kendine hayran bıraktı! Ankaragücü karşısında sosyal medya onun için yangın yerine döndü…

Son dakika haberleri… Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Beşiktaş, ligde 3 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın yeni transferi ilk maçında kendine hayran bıraktı! Ankaragücü karşısında sosyal medya onun için yangın yerine döndü…

VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor ve Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçlardan galibiyetle ayrılamayan ve bu süreçte 2 beraberlik, 1 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, başkent temsilcisini mağlup ederek puanını 43'e yükseltti. Ankaragücü ise 22 puanda kaldı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın yeni transferi ilk maçında kendine hayran bıraktı! Ankaragücü karşısında sosyal medya onun için yangın yerine döndü…

İÇ SAHADA YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Beşiktaş, MKE Ankaragücü galibiyetiyle iç sahadaki yenilmezlik serisine devam etti.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın yeni transferi ilk maçında kendine hayran bıraktı! Ankaragücü karşısında sosyal medya onun için yangın yerine döndü…

Bu sezon Dolmabahçe'de oynadığı maçlarda yenilmezlik serisini 8 maça yükselten siyah-beyazlı ekip, tek yenilgisini Medipol Başakşehir karşısında aldı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın yeni transferi ilk maçında kendine hayran bıraktı! Ankaragücü karşısında sosyal medya onun için yangın yerine döndü…

Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından iç sahada oynadığı 6 maçta yenilgi yüzü görmeyen siyah-beyazlılar, bu süreçte 5 galibiyet, 1 beraberlik alırken, bu sezon ise evinde oynadığı 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

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