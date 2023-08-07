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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş yeni transferi resmen açıkladı! Beşiktaş dünya yıldızını imzaya getiriyor...
Giriş Tarihi: 07.08.2023 18:23 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 18:25

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş yeni transferi resmen açıkladı! Beşiktaş dünya yıldızını imzaya getiriyor...

Son dakika Beşiktaş haberleri… Şenol Güneş yönetiminde çalışmalarına ara vermeden devam eden Beşiktaş, yeni sezonda şampiyonluğu hedefliyor. UEFA Konferans Ligi'nde de başarı yakalamak isteyen siyah-beyazlı ekip, transfer çalışmalarını da bu yönde sürdürüyor. Son olarak Ante Rebic'i kadrosuna katan Kara Kartal, transferde taraftarını mutlu edecek bir yıldızı bitirmek üzere. İngiliz basını, Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı dünya yıldızının kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceğini yazdı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş yeni transferi resmen açıkladı! Beşiktaş dünya yıldızını imzaya getiriyor...

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanıyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş yeni transferi resmen açıkladı! Beşiktaş dünya yıldızını imzaya getiriyor...

Şenol Güneş yönetiminde şampiyonluk hedefleyen siyah-beyazlılar, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına da devam ediyor.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş yeni transferi resmen açıkladı! Beşiktaş dünya yıldızını imzaya getiriyor...

Ante Rebic ile transferde dikkat çeken bir hamle yapan Beşiktaş, bir flaş transferi daha bitirmek üzere.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş yeni transferi resmen açıkladı! Beşiktaş dünya yıldızını imzaya getiriyor...

YENİ TRANSFERİ DUYURDULAR

Sky Sport'un haberine göre; son olarak Liverpool forması giyen Alex Oxlade-Chamberlain'in Beşiktaş ile görüşmelere devam etmek üzere 24 saat içinde Türkiye'ye gelecek.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş yeni transferi resmen açıkladı! Beşiktaş dünya yıldızını imzaya getiriyor...

Liverpool ile yollarını ayırdıktan sonra bazı Premier Lig kulüpleriyle görüşen Oxlade-Chamberlain, geçtiğimiz hafta içi başkan Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmede Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edilmişti.

SON DAKİKA