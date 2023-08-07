Giriş Tarihi: 07.08.2023 18:23 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 18:25

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş yeni transferi resmen açıkladı! Beşiktaş dünya yıldızını imzaya getiriyor...

Son dakika Beşiktaş haberleri… Şenol Güneş yönetiminde çalışmalarına ara vermeden devam eden Beşiktaş, yeni sezonda şampiyonluğu hedefliyor. UEFA Konferans Ligi'nde de başarı yakalamak isteyen siyah-beyazlı ekip, transfer çalışmalarını da bu yönde sürdürüyor. Son olarak Ante Rebic'i kadrosuna katan Kara Kartal, transferde taraftarını mutlu edecek bir yıldızı bitirmek üzere. İngiliz basını, Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı dünya yıldızının kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceğini yazdı. İşte son dakika haberinin detayları…