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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta ilk imza atılıyor! Kalan 10 maç beklenmeyecek, sözleşme süresi...
Giriş Tarihi: 01.01.2023 11:14 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 11:14

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta ilk imza atılıyor! Kalan 10 maç beklenmeyecek, sözleşme süresi...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Adana Demirspor galibiyetiyle Süper Lig'deki zirve yarışında iddiasını yeniden ortaya koyan Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Kasımpaşa maçıyla teknik direktör Şenol Güneş'in yeni bir sistem denemesi beklenirken, tecrübeli kaleci Mert Günok'un da performansı takdir topladı. Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda ilk imza atılıyor. İşte tüm ayrıntılar...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta ilk imza atılıyor! Kalan 10 maç beklenmeyecek, sözleşme süresi...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Adana Demirspor galibiyetiyle Süper Lig'deki zirve yarışında iddiasını yeniden ortaya koyan Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Kasımpaşa maçıyla teknik direktör Şenol Güneş'in yeni bir sistem denemesi beklenirken, tecrübeli kaleci Mert Günok'un da performansı takdir topladı. Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda ilk imza atılıyor. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta ilk imza atılıyor! Kalan 10 maç beklenmeyecek, sözleşme süresi...

Adana Demirspor'u 1-0 yenerek Süper Lig'deki zirve yarışında yeniden var olan Beşiktaş, bir yandan da transfer çalışmalarını devam ettiriyor.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta ilk imza atılıyor! Kalan 10 maç beklenmeyecek, sözleşme süresi...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir süredir 3-4-1-2 sistemi üzerinde duruyordu ancak Saiss'in sakatlığı denemeyi erteletmişti.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta ilk imza atılıyor! Kalan 10 maç beklenmeyecek, sözleşme süresi...

Faslı stoper, Katar'da yaşadığı sakatlığı atlatırken salı günü takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta ilk imza atılıyor! Kalan 10 maç beklenmeyecek, sözleşme süresi...

32 yaşındaki oyuncunun dönüşüyle Güneş'in de aklında olan sistemi idmanlarda deneyeceği öğrenildi. İstediği verimi alması halinde ise Kasımpaşa maçına bu dizilişle çıkacağı kaydedildi.

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