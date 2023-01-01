Son dakika Beşiktaş haberleri: Adana Demirspor galibiyetiyle Süper Lig'deki zirve yarışında iddiasını yeniden ortaya koyan Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Kasımpaşa maçıyla teknik direktör Şenol Güneş'in yeni bir sistem denemesi beklenirken, tecrübeli kaleci Mert Günok'un da performansı takdir topladı. Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda ilk imza atılıyor. İşte tüm ayrıntılar...