Giriş Tarihi: 21.12.2023 19:51 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 19:53

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta kimse bunu beklemiyordu! Vincent Aboubakar sürpriz takıma imza atıyor: Dev teklif resmen duyuruldu…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan Beşiktaş, tam 3 farklı teknik direktörle çalıştı. Şenol Güneş ile sezona başlayan Kara Kartal, daha sonra Burak Yılmaz ile yola devam etti. İki teknik adamın ayrılmasının ardından son olarak ise göreve Rıza Çalımbay geldi. Çalımbay'ın da devre arasında takımdan gönderileceği konuşulurken Beşiktaş yönetimi tam 5 futbolcuyu kadro dışı bırakmıştı. Kadro dışı kalan isimler arasında yer alan Vincent Aboubakar'ın sürpriz bir takıma imza atacağını duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları…