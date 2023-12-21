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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta kimse bunu beklemiyordu! Vincent Aboubakar sürpriz takıma imza atıyor: Dev teklif resmen duyuruldu…
Giriş Tarihi: 21.12.2023 19:51 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 19:53

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta kimse bunu beklemiyordu! Vincent Aboubakar sürpriz takıma imza atıyor: Dev teklif resmen duyuruldu…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan Beşiktaş, tam 3 farklı teknik direktörle çalıştı. Şenol Güneş ile sezona başlayan Kara Kartal, daha sonra Burak Yılmaz ile yola devam etti. İki teknik adamın ayrılmasının ardından son olarak ise göreve Rıza Çalımbay geldi. Çalımbay'ın da devre arasında takımdan gönderileceği konuşulurken Beşiktaş yönetimi tam 5 futbolcuyu kadro dışı bırakmıştı. Kadro dışı kalan isimler arasında yer alan Vincent Aboubakar'ın sürpriz bir takıma imza atacağını duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta kimse bunu beklemiyordu! Vincent Aboubakar sürpriz takıma imza atıyor: Dev teklif resmen duyuruldu…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon Şenol Güneş ile başlayan Beşiktaş, yaz transfer döneminde yapılan hamleler nedeniyle çokça eleştirilmişti.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta kimse bunu beklemiyordu! Vincent Aboubakar sürpriz takıma imza atıyor: Dev teklif resmen duyuruldu…

Bu eleştirilerin odağında sezona başlayan siyah-beyazlı ekipte Şenol Güneş dönemi beklentilerin altında kaldı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta kimse bunu beklemiyordu! Vincent Aboubakar sürpriz takıma imza atıyor: Dev teklif resmen duyuruldu…

FC Lugano maçında alınan yenilginin ardından takımdan ayrılan Güneş'in yerine ise yardımcı antrenörü Burak Yılmaz geldi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta kimse bunu beklemiyordu! Vincent Aboubakar sürpriz takıma imza atıyor: Dev teklif resmen duyuruldu…

Burak Yılmaz'ın da Konferans Ligi ve Süper Lig'deki başarısız sonuçları, genç çalıştırıcının döneminin de kısa sürmesine neden oldu.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta kimse bunu beklemiyordu! Vincent Aboubakar sürpriz takıma imza atıyor: Dev teklif resmen duyuruldu…

Beşiktaş'ta son olarak ise Rıza Çalımbay göreve getirildi. Daha sonra yapılan başkanlık seçiminde de Hasan Arat, kulübün 35'inci başkanı seçildi.

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