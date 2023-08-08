Giriş Tarihi: 08.08.2023 20:07 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 20:10

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta rekor ayrılık gerçekleşiyor! Şenol Güneş’in prensi Süper Lig tarihine geçecek…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Şenol Güneş yönetiminde çalışmalarına devam eden Beşiktaş, yeni sezonda şampiyonluk hedefliyor. Transferde hareketli günler geçiren siyah-beyazlılar, Alex Oxlade Chamberlain ile sözleşme görüşmeleri yapmak üzere oyuncuyu İstanbul'a getirdi. Transferin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması beklenirken Beşiktaş'ta sürpriz bir ayrılık da yaşanabilir. Avrupa devi, Şenol Güneş'in ilk tercihi olan yıldız futbolcuya rekor bir teklif yaptı. İşte son dakika haberinin detayları…