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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta rekor ayrılık gerçekleşiyor! Şenol Güneş’in prensi Süper Lig tarihine geçecek…
Giriş Tarihi: 08.08.2023 20:07 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 20:10

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta rekor ayrılık gerçekleşiyor! Şenol Güneş’in prensi Süper Lig tarihine geçecek…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Şenol Güneş yönetiminde çalışmalarına devam eden Beşiktaş, yeni sezonda şampiyonluk hedefliyor. Transferde hareketli günler geçiren siyah-beyazlılar, Alex Oxlade Chamberlain ile sözleşme görüşmeleri yapmak üzere oyuncuyu İstanbul'a getirdi. Transferin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması beklenirken Beşiktaş'ta sürpriz bir ayrılık da yaşanabilir. Avrupa devi, Şenol Güneş'in ilk tercihi olan yıldız futbolcuya rekor bir teklif yaptı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta rekor ayrılık gerçekleşiyor! Şenol Güneş’in prensi Süper Lig tarihine geçecek…

Son dakika haberleri… Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk isteyen Beşiktaş, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta rekor ayrılık gerçekleşiyor! Şenol Güneş’in prensi Süper Lig tarihine geçecek…

UEFA Konferans Ligi'nde de gruplara kalmak ve üst turlara çıkmak isteyen siyah-beyazlı ekip, transferde dikkat çekici hamleler yapıyor.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta rekor ayrılık gerçekleşiyor! Şenol Güneş’in prensi Süper Lig tarihine geçecek…

Son olarak Alex Oxlade Chamberlain'i İstanbul'a getiren Kara Kartal, oyuncuyla sözleşme görüşmelerini yürütecek.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta rekor ayrılık gerçekleşiyor! Şenol Güneş’in prensi Süper Lig tarihine geçecek…

Bu sırada Beşiktaş'ta takımın önemli isimlerinden Gedson Fernandes konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta rekor ayrılık gerçekleşiyor! Şenol Güneş’in prensi Süper Lig tarihine geçecek…

REKOR TEKLİF GELDİ

Fanatik'in haberine göre; Fransız ekibi Monaco, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisi için tam 30 milyon Euro teklif etti ancak siyah beyazlılar bu rakamı kabul etmedi.

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