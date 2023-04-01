Giriş Tarihi: 01.04.2023 19:52 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023 19:55

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in vazgeçilmezini dev kulüp alıyor! Taraftarın sevgilisi yıldız isim sezon sonunda ayrılacak…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de yoluna Şenol Güneş yönetiminde devam eden Beşiktaş, bu sezon bir yandan şampiyonluk hesapları yapıyor. Bir diğer yandan da gelecek sezona hazırlanan siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından üçüncü sırada yer alıyor. Gelecek sezona çok daha iddialı bir kadro kurarak girmeyi planlayan Kara Kartal'da flaş bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'a geldiğinden bu yanan taraftarın sevgilisi haline gelen ve Şenol Güneş'in de vazgeçemediği yıldız isim için bomba bir iddia ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları…