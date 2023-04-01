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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in vazgeçilmezini dev kulüp alıyor! Taraftarın sevgilisi yıldız isim sezon sonunda ayrılacak…
Giriş Tarihi: 01.04.2023 19:52 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023 19:55

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in vazgeçilmezini dev kulüp alıyor! Taraftarın sevgilisi yıldız isim sezon sonunda ayrılacak…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de yoluna Şenol Güneş yönetiminde devam eden Beşiktaş, bu sezon bir yandan şampiyonluk hesapları yapıyor. Bir diğer yandan da gelecek sezona hazırlanan siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından üçüncü sırada yer alıyor. Gelecek sezona çok daha iddialı bir kadro kurarak girmeyi planlayan Kara Kartal'da flaş bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'a geldiğinden bu yanan taraftarın sevgilisi haline gelen ve Şenol Güneş'in de vazgeçemediği yıldız isim için bomba bir iddia ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in vazgeçilmezini dev kulüp alıyor! Taraftarın sevgilisi yıldız isim sezon sonunda ayrılacak…

Son dakika haberleri… Futbolda geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, yeni sezon Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael ile başlamıştı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in vazgeçilmezini dev kulüp alıyor! Taraftarın sevgilisi yıldız isim sezon sonunda ayrılacak…

Genç teknik direktörle ligde istediği sonuçları alamayan siyah-beyazlılar, kısa süre içerisinde yollarını ayırmayı tercih etti.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in vazgeçilmezini dev kulüp alıyor! Taraftarın sevgilisi yıldız isim sezon sonunda ayrılacak…

Ismael'in görevden alınmasının hemen ardından takımın başına tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş getirildi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in vazgeçilmezini dev kulüp alıyor! Taraftarın sevgilisi yıldız isim sezon sonunda ayrılacak…

Beşiktaş'ın başında daha önce iki kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan deneyimli teknik direktör, bir kez daha taraftarına umut oldu.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in vazgeçilmezini dev kulüp alıyor! Taraftarın sevgilisi yıldız isim sezon sonunda ayrılacak…

Takımını kısa sürede toparlayan ve devre arası transferleriyle de ligde yeniden şampiyonluk potasına giren Kara Kartal, bir yandan da gelecek sezona hazırlanıyor.

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