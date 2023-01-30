Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta taraftarı yıkan ayrılık gerçekliyor! Kısa sürede Şenol Güneş’in vazgeçilmezi olmuştu…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de Şenol Güneş yönetiminde yoluna devam eden Beşiktaş, tecrübeli çalıştırıcıyla birlikte son 5 haftada 5 galibiyet alarak seri yakaladı. Bu seriyi devam ettirmek isteyen siyah-beyazlı ekip, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Devre arasında kadrosunu güçlendirmenin peşinde olan Beşiktaş'ta taraftarı yıkan bir haber geldi. Sezon başında takıma katılan ve kısa sürede tüm taraftarların sevgilisi olan yıldız isim için İngiltere'den talip çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…