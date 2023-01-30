Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta taraftarı yıkan ayrılık gerçekliyor! Kısa sürede Şenol Güneş’in vazgeçilmezi olmuştu…
Giriş Tarihi: 30.01.2023 19:01 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 19:04

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta taraftarı yıkan ayrılık gerçekliyor! Kısa sürede Şenol Güneş’in vazgeçilmezi olmuştu…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de Şenol Güneş yönetiminde yoluna devam eden Beşiktaş, tecrübeli çalıştırıcıyla birlikte son 5 haftada 5 galibiyet alarak seri yakaladı. Bu seriyi devam ettirmek isteyen siyah-beyazlı ekip, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Devre arasında kadrosunu güçlendirmenin peşinde olan Beşiktaş'ta taraftarı yıkan bir haber geldi. Sezon başında takıma katılan ve kısa sürede tüm taraftarların sevgilisi olan yıldız isim için İngiltere'den talip çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta taraftarı yıkan ayrılık gerçekliyor! Kısa sürede Şenol Güneş’in vazgeçilmezi olmuştu…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun hayal kırıklığının ardından yeni sezona iddialı giren Beşiktaş, Valerien Ismael yönetiminde istediğini bulamadı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta taraftarı yıkan ayrılık gerçekliyor! Kısa sürede Şenol Güneş’in vazgeçilmezi olmuştu…

Genç çalıştırıcıyla inişli çıkışlı bir performans sergileyen Kartal, üst üste gelen mağlubiyetlerin ardından yollarını ayırdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta taraftarı yıkan ayrılık gerçekliyor! Kısa sürede Şenol Güneş’in vazgeçilmezi olmuştu…

Valerien Ismael'in takımdan gönderilmesinin ardından göreve gelen Şenol Güneş ile yeniden toparlanan siyah-beyazlılar, şampiyonluk için yeniden umutlandı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta taraftarı yıkan ayrılık gerçekliyor! Kısa sürede Şenol Güneş’in vazgeçilmezi olmuştu…

Tecrübeli teknik direktörle birlikte Süper Lig'de galibiyet serisi yakalayan Beşiktaş, son 5 haftada 5 galibiyet aldı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta taraftarı yıkan ayrılık gerçekliyor! Kısa sürede Şenol Güneş’in vazgeçilmezi olmuştu…

Bir yandan da devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmenin planlarını kurarken taraftarı yıkan bir haber geldi.

SON DAKİKA