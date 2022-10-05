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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta taraftarın sevgilisine talip çıktı! Sürpriz ayrılık gerçekleşiyor…
Giriş Tarihi: 05.10.2022 18:08 Güncelleme Tarihi: 05.10.2022 18:11

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta taraftarın sevgilisine talip çıktı! Sürpriz ayrılık gerçekleşiyor…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Futbolda geçtiğimiz sezon yıldızlarla dolu bir kadro kuran Beşiktaş, hem Şampiyonlar Ligi hem de ligde hayal kırıklığı yaratmıştı. Yeni sezona Valerien Ismael yönetiminde başlayan siyah-beyazlı ekip, üst üste aldığı iyi sonuçlarla taraftarını memnun etse de Fransız teknik direktöre şüpheli gözlerle de bakılıyor. Öte yandan transferde de sürpriz gelişmeler yaşayan Beşiktaş'ta, taraftarın adeta sevgilisi haline gelen o isim ayrılabilir. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta taraftarın sevgilisine talip çıktı! Sürpriz ayrılık gerçekleşiyor…

Son dakika haberleri… Sergen Yalçın yönetiminde bir önceki sezona başlayan Beşiktaş, üst üste kötü sonuçların ardından takımı Önder Karaveli'ye emanet etti.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta taraftarın sevgilisine talip çıktı! Sürpriz ayrılık gerçekleşiyor…

Karaveli'nin de kötü gidişi durduramaması, Valerien Ismael'in takımın başına getiren nedenlerden birisi oldu.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta taraftarın sevgilisine talip çıktı! Sürpriz ayrılık gerçekleşiyor…

Fransız teknik direktör ile yeni sezona da başlayan Beşiktaş, ilk haftalarda görkemli oyunla taraftarının beğenisini kazandı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta taraftarın sevgilisine talip çıktı! Sürpriz ayrılık gerçekleşiyor…

Son olarak Fenerbahçe derbisinde aldığı 0-0'lık beraberlikle puanını 15 yapan Kartal, şampiyonluk iddiasını sürdürüyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta taraftarın sevgilisine talip çıktı! Sürpriz ayrılık gerçekleşiyor…

SÜRPRİZ AYRILIK GERÇEKLEŞEBİLİR

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta forma giyen Josef de Souza ile ilgili bir transfer iddiası gündeme geldi.

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