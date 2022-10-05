Giriş Tarihi: 05.10.2022 18:08 Güncelleme Tarihi: 05.10.2022 18:11

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta taraftarın sevgilisine talip çıktı! Sürpriz ayrılık gerçekleşiyor…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Futbolda geçtiğimiz sezon yıldızlarla dolu bir kadro kuran Beşiktaş, hem Şampiyonlar Ligi hem de ligde hayal kırıklığı yaratmıştı. Yeni sezona Valerien Ismael yönetiminde başlayan siyah-beyazlı ekip, üst üste aldığı iyi sonuçlarla taraftarını memnun etse de Fransız teknik direktöre şüpheli gözlerle de bakılıyor. Öte yandan transferde de sürpriz gelişmeler yaşayan Beşiktaş'ta, taraftarın adeta sevgilisi haline gelen o isim ayrılabilir. İşte son dakika haberinin detayları…