Giriş Tarihi: 10.11.2022 18:07 Güncelleme Tarihi: 10.11.2022 18:10

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta yaprak dökümü başlıyor! Şenol Güneş tam 6 oyuncunun biletini kesti…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de sezona Valerien Ismael ile giren Beşiktaş, Fransız teknik adamla alınan sonuçlardan memnun kalmadı ve görevine son verdi. Sezon içerisinde sık sık tartışmaların odağındaki isim olan Ismael'in yerine Şenol Güneş takımın başına getirildi. Siyah-beyazlı ekipte daha önce iki Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Güneş, bu sezon da takımını şampiyonluğa götürmek istiyor. Şenol Güneş'in göreve başlamasıyla birlikte kadroda belli revizyonların da olması bekleniyor. Bu süreçte Beşiktaş'ta tam 6 oyuncuyla yollar ayrılacak. İşte son dakika haberinin detayları…