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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta yaprak dökümü başlıyor! Şenol Güneş tam 6 oyuncunun biletini kesti…
Giriş Tarihi: 10.11.2022 18:07 Güncelleme Tarihi: 10.11.2022 18:10

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta yaprak dökümü başlıyor! Şenol Güneş tam 6 oyuncunun biletini kesti…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de sezona Valerien Ismael ile giren Beşiktaş, Fransız teknik adamla alınan sonuçlardan memnun kalmadı ve görevine son verdi. Sezon içerisinde sık sık tartışmaların odağındaki isim olan Ismael'in yerine Şenol Güneş takımın başına getirildi. Siyah-beyazlı ekipte daha önce iki Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Güneş, bu sezon da takımını şampiyonluğa götürmek istiyor. Şenol Güneş'in göreve başlamasıyla birlikte kadroda belli revizyonların da olması bekleniyor. Bu süreçte Beşiktaş'ta tam 6 oyuncuyla yollar ayrılacak. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta yaprak dökümü başlıyor! Şenol Güneş tam 6 oyuncunun biletini kesti…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun son çeyreğinde Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine gelen Valerien Ismael, siyah-beyazlı ekipte beklenen ivmeyi yakalayamadı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta yaprak dökümü başlıyor! Şenol Güneş tam 6 oyuncunun biletini kesti…

Yeni sezona da yeni transferlerle birlikte Valerien Ismael ile başlayan Beşiktaş, ligin ilk haftalarındaki iyi sonuçlara rağmen Fransız çalıştırıcının görevine son verdi.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta yaprak dökümü başlıyor! Şenol Güneş tam 6 oyuncunun biletini kesti…

Beşiktaşlı taraftarlar tarafından sık sık tartışmaların odağındaki isim olan Ismael'in yerine ise tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş getirildi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta yaprak dökümü başlıyor! Şenol Güneş tam 6 oyuncunun biletini kesti…

Beşiktaş'ın başında 3 resmi maça çıkan Güneş, ligde Ümraniyespor'u mağlup ederken Galatasaray'a yenildi. Türkiye Kupası'nda ise Serik Belediyespor'u yenerek bir üst tura yükseldi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta yaprak dökümü başlıyor! Şenol Güneş tam 6 oyuncunun biletini kesti…

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Fanatik gazetesinin haberine göre; Fransız teknik adamla yolların ayrılması sonrasında siyah-beyazlı kulübün başına geçen Şenol Güneş, ligde oynadıkları Ümraniyespor ve Galatasaray karşılaşmasında ekibiyle yaptığı analizin ardından kararını verdi.

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