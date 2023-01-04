Giriş Tarihi: 04.01.2023 18:08 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 18:11

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’tan Fenerbahçelileri çıldırtacak transfer! İki eski yıldız ezeli rakibe imzayı atıyor…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de Şenol Güneş ile yoluna devam eden Beşiktaş, Valerien Ismael döneminin ardından tecrübeli çalıştırıcıyla birlikte yeniden şampiyonluğa kenetlendi. Süper Lig'in ilk yarısının sona ermesinin ardından büyük bir transfer operasyonu başlatması beklenen Beşiktaş'ta birçok oyuncuyla yolların ayrılması gündemde. Aynı zamanda Şenol Güneş'in raporları doğrultusunda kadrosuna yeni takviyeler yapacak Kara Kartal, iki eski Fenerbahçeliye imza attırmanın peşinde. İşte son dakika haberinin detayları…