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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’tan Fenerbahçelileri çıldırtacak transfer! İki eski yıldız ezeli rakibe imzayı atıyor…
Giriş Tarihi: 04.01.2023 18:08 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 18:11

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’tan Fenerbahçelileri çıldırtacak transfer! İki eski yıldız ezeli rakibe imzayı atıyor…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de Şenol Güneş ile yoluna devam eden Beşiktaş, Valerien Ismael döneminin ardından tecrübeli çalıştırıcıyla birlikte yeniden şampiyonluğa kenetlendi. Süper Lig'in ilk yarısının sona ermesinin ardından büyük bir transfer operasyonu başlatması beklenen Beşiktaş'ta birçok oyuncuyla yolların ayrılması gündemde. Aynı zamanda Şenol Güneş'in raporları doğrultusunda kadrosuna yeni takviyeler yapacak Kara Kartal, iki eski Fenerbahçeliye imza attırmanın peşinde. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’tan Fenerbahçelileri çıldırtacak transfer! İki eski yıldız ezeli rakibe imzayı atıyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 2022-2023 sezonuna Valerien Ismael yönetiminde başlayan Beşiktaş, kötü sonuçların ardından Fransız çalıştırıcıyla yollarını ayırdı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’tan Fenerbahçelileri çıldırtacak transfer! İki eski yıldız ezeli rakibe imzayı atıyor…

Valerien Ismael'in takımdan gönderilmesinin ardından yoluna Şenol Güneş ile devam eden siyah-beyazlılar, şampiyonluk için yeniden umutlandı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’tan Fenerbahçelileri çıldırtacak transfer! İki eski yıldız ezeli rakibe imzayı atıyor…

Ligin ilk yarısında puan durumunun üst noktalarında yer almak isteyen Kara Kartal, devre arasında yoğun bir transfer dönemi geçirecek.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’tan Fenerbahçelileri çıldırtacak transfer! İki eski yıldız ezeli rakibe imzayı atıyor…

Teknik Direktör Şenol Güneş'in raporlarıyla birlikte birçok oyuncunun ayrılması beklenirken yeni transferler de yapılacak.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’tan Fenerbahçelileri çıldırtacak transfer! İki eski yıldız ezeli rakibe imzayı atıyor…

İlk hedef olarak orta saha ve savunmaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş, iki eski Fenerbahçeliyi gözüne kestirdi.

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