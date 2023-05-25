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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: İşte Şenol Güneş’in yeni prensi…
Giriş Tarihi: 25.05.2023 19:03 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 19:05

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: İşte Şenol Güneş’in yeni prensi…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de bu sezon Şenol Güneş göreve geldikten sonra önemli bir çıkış yakalayan Beşiktaş, sezon başındaki Valerien Ismael ile yaşanan karamsar tabloyu dağıttı. Güneş yönetiminde şampiyonluk adaylarından birisi olarak mücadele eden siyah-beyazlı ekip, matematiksel olarak ihtimali kalmayınca gelecek sezon için hazırlıklarına başladı. Yeni sezonda önemli transferler yaparak şampiyonluğun favori adayı olmak isteyen Kara Kartal, Fenerbahçe'nin de talip olduğu yıldız isim için girişimlere başladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: İşte Şenol Güneş’in yeni prensi…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, sezonu Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael ile tamamlamıştı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: İşte Şenol Güneş’in yeni prensi…

Bu sezona da Ismael ile başlayan Beşiktaş, ilk haftalarda beklediği sonuçları alamadı ve genç teknik direktörün görevine son verdi.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: İşte Şenol Güneş’in yeni prensi…

Kısa süre içerisinde Şenol Güneş'i göreve getiren siyah-beyazlılar, Süper Lig'de önemli bir çıkış yakalayarak taraftarını memnun etmeyi başardı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: İşte Şenol Güneş’in yeni prensi…

Oynadığı futbolla alkış toplayan Kara Kartal, şampiyonluk için yarışsa da matematiksel olarak şansı kalmadı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: İşte Şenol Güneş’in yeni prensi…

Rotasını gelecek sezona çeviren Beşiktaş, daha önce Fenerbahçe'nin de talip olduğu dünya yıldızı için girişimlere başladı.

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