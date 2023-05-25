Giriş Tarihi: 25.05.2023 19:03 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 19:05

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: İşte Şenol Güneş’in yeni prensi…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de bu sezon Şenol Güneş göreve geldikten sonra önemli bir çıkış yakalayan Beşiktaş, sezon başındaki Valerien Ismael ile yaşanan karamsar tabloyu dağıttı. Güneş yönetiminde şampiyonluk adaylarından birisi olarak mücadele eden siyah-beyazlı ekip, matematiksel olarak ihtimali kalmayınca gelecek sezon için hazırlıklarına başladı. Yeni sezonda önemli transferler yaparak şampiyonluğun favori adayı olmak isteyen Kara Kartal, Fenerbahçe'nin de talip olduğu yıldız isim için girişimlere başladı. İşte son dakika haberinin detayları…